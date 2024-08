Britney Spears, in arrivo il biopic basato sulla sua autobiografia

Fonte: Getty Images Britney Spears

La discussa e travagliata vita di Britney Spears sarà presto un film. Dopo l’incredibile successo ottenuto con la sua autobiografia, i fan della cantante potranno vedere le vicende che hanno costellato la vita della popstar sul grande schermo. Ecco cosa sappiamo.

Britney Spears, la sua vita in un biopic

Un successo internazionale, una vita sotto i riflettori anche quando, forse, avrebbe voluto potersi prendere del tempo per sé lontana dagli obblighi e dal difficile rapporto col padre.

Britney Spears è stata ed è l’idolo di tantissimi fan del pop e di un personaggio controverso, pieno di talento e di momenti difficili da superare in una sola vita. Un’esistenza così densa da poterci fare un libro e, a quanto pare, anche un film.

Pare infatti che presto la storia di Britney Spears sarà trasposta in un biopic basato su The Woman in Me, la sua autobiografia che già prima della sua uscita aveva destato grosso scalpore per via di alcune rivelazioni scottanti. Ad anticiparlo, seppur non divulgando grossi dettagli, è proprio la regina del pop, che in un post su X ha raccontato di essere molto felice di lavorare a un progetto segreto con Marc Platt, produttore cinematografico molto amato dalla Spears perché “Ha sempre girato i miei film preferiti”.

In tantissimi hanno provato ad accaparrarsi i diritti del film: a vincere la gara è stata però Universal Pictures, che ora avrà il difficile compito di portare al cinema una delle storie di vita più seguite e discusse degli ultimi anni. Il cast e la maggior parte dei dettagli sono ancora ignoti, ma pare che oltre alla produzione di Marc Platt, la pellicola avrà la direzione di Jon M. Chu.

Britney Spears, il successo di “The Woman in Me”

Una vita di successi, dolori, fatiche ma soprattutto di grandi chiacchiere e speculazioni. Britney Spears ha avuto una carriera giovanile brillante e in tanti hanno avuto modo di parlare di lei e, purtroppo, per lei. Nel 2023, agli sgoccioli della fine del calvario vissuto con il padre, Britney ha però deciso di raccontarsi.

È quindi uscito The Woman in Me, un’autobiografia in cui la cantante racconta tutti i segreti, le gioie e le difficoltà che ha vissuto negli anni dopo aver ottenuto un enorme successo fin dai primi momenti della sua carriera.

Fonte: Getty Images

Memoire crudo dal sapore di riscatto e di rivincita personale dopo la vittoria legale contro il padre, ottenuta anche grazie al movimento #FreeBritney, in cui la cantante non ha risparmiato proprio nessuno: dai suoi ex Justin Timberlake e Colin Farrell, fino a Donatella Versace, Britney ha ripercorso ogni situazione, ogni legame, potendo raccontarsi finalmente con parole sue.

Un libro confessione che però, purtroppo, non l’ha salvata da ulteriori crisi di nervi e momenti difficili anche legati alla madre e al padre, con cui ancora oggi sta provando a fare i conti. Chissà se questo suo prossimo progetto potrà donarle una maggiore serenità, permettendo al pubblico di vedere sul grande schermo non solo i momenti più difficili, ma anche quelli che l’hanno resa una delle personalità del pop internazionale più amate nel mondo.