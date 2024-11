Britney Spears, in vendita la villa a Beverly Hills a un prezzo da capogiro

Fonte: Getty Images Britney Spears, in vendita la villa infestata

In cima alle colline di Los Angeles, sopra il Sunset Strip, una villa porta con sé una storia tanto inquietante quanto affascinante. Un tempo abitata dalla pop star Britney Spears durante la sua relazione con Justin Timberlake, questa proprietà passò successivamente all’attrice Brittany Murphy, la star di Clueless, che morì tragicamente all’interno della casa nel 2009, a soli 32 anni, per arresto cardiaco. Pochi mesi dopo, anche il marito Simon Monjack la seguì, lasciando alla casa un’aura di mistero indelebile.

Dopo l’oscura sequenza di eventi, degna di un podcast di Elisa Truecrime, un costruttore ha acquistato la villa per un restauro radicale, riportandola a nuovo con una ristrutturazione che è durata anni.

L’attuale proprietà, inizialmente acquistata da Britney Spears a soli 19 anni per circa 3 milioni di dollari, ha vissuto nel tempo una rivalutazione che ne riflette non solo il valore immobiliare, ma anche il fascino oscuro della storia di Hollywood. Ora la proprietà, rivisitata in chiave contemporanea e affacciata sulla skyline di Los Angeles, è sul mercato a poco meno di 18 milioni di dollari, dopo essere stata rilevata nel 2020 da un trust del Rhode Island per circa 11,6 milioni.

Tra marmi e vetri: un soggiorno che si apre all’infinito

Attualmente sul mercato con Carolwood Estates e il team di Haylen Group, questa dimora coniuga l’opulenza di Hollywood a una storia unica, riservata a chi sa apprezzare il fascino di una casa che ha attraversato drammi e lusso, fino a diventare una delle gemme immobiliari più ambite di Los Angeles.

La zona giorno, incorniciata da un elegante caminetto lineare, si fonde con l’esterno grazie a pareti in vetro automatiche che scompaiono, aprendo lo spazio su una proprietà di 1,2 acri. All’esterno, una serie di terrazze e patii, perfetti per serate sotto le stelle, si estendono fino a una piscina a sfioro con spa, una piattaforma Baja e una cascata che scivola direttamente nella vista.

Lusso e comfort distribuiti su tre livelli

Con 9.400 metri quadrati di spazi interni, questa residenza sfoggia cinque camere da letto e nove bagni distribuiti su tre piani. Un lungo vialetto conduce alla casa rivestita in pietra, completata da un garage per quattro auto e un cortile d’ingresso che può accogliere numerosi veicoli.

L’ingresso, rivestito di pannelli in legno e illuminato da lucernari, introduce a un soggiorno formale con un caminetto in marmo a “matchbook” e pareti a tutta altezza in vetro. Tra i comfort: una cucina dallo stile essenziale con elettrodomestici Miele, una dispensa dedicata, una zona pranzo e un soggiorno familiare.

Una suite padronale che domina Los Angeles

La suite principale, situata all’ultimo piano, è un autentico rifugio di lusso. Dotata di un balcone avvolgente e una zona relax con camino, questa stanza offre un’esperienza di comfort totale, arricchita da doppi bagni, cabine armadio e una sala trucco esclusiva.

Un’oasi privata per il benessere, è una casa infestata?

L’abitazione non si limita al glamour: per chi ricerca il benessere, una palestra privata con area massaggi e terrazza privata aggiunge un tocco di relax al lusso della villa. Completano gli interni un ufficio con bagno, una cantina per i vini interamente in vetro, un cinema e un ascensore per accedere agevolmente a ogni livello.

Si dice che Britney Spears e Brittany Murphy avvertirono presenze inquietanti nella villa su Sunset Strip. Addirittura Britney Spears temeva che ci fosse un “portale spirituale” che attirava spiriti malevoli.