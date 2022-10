“Bosé, la serie”: dove e quando vederla, cast e trama

Fonte: Ufficio Stampa Paramount Un'immagine di Bosé, la serie

Appuntamento al 3 novembre per Bosé, la serie, progetto originale di Paramount + che racconterà la vita del cantautore Miguel Bosé. Un cast di tutto rispetto e una storia intensa che ripercorre la sua esistenza e la sua vita a tratti segnata anche da momenti difficili.

Bosé, la serie biopic su Miguel: di cosa si tratta e dove vederla

È arrivato l’annuncio di quando andrà in onda Bosé, la serie originale di Paramount+: la data della première per l’Italia è da segnare in agenda per il 3 novembre. Il biopic sarà basato sulla vita del cantautore spagnolo Miguel Bosé.

La serie ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua storia. A partire dalla nascita. Infatti, come riporta il comunicato stampa, da subito Miguel Bosé era destinato alla grandezza. Basti pensare alla grande fama di cui godevano i genitori. Entrambi erano personaggi famosi: suo padre, Luis Miguel Dominguin, era torero molto noto in Spagna, mentre la madre, Lucia Bosé, era una grandissima attrice del cinema italiano, bellissima, tanto da aggiudicarsi la fascia di Miss Italia nel 1974.

Fonte: Getty Images

Il loro amore è nato nel 1954, si sono sposati nel 1955, mentre Miguel, il primogenito dei figli della coppia, è nato nel 1956. La loro relazione si è conclusa nel 1968: la separazione – come ricorda il comunicato – all’epoca era stato uno scandalo per la Spagna conservatrice. E anche per il giovane Miguel Bosé, che aveva 11 anni, era stato un evento con grande impatto.

Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, nella serie su Paramount + verrà raccontata la sua esistenza, offrendo uno sguardo più intimo sulla sua carriera. La serie avrà la particolarità di essere suddivisa in episodi collegati a una specifica canzone e con flashback, ma si svolge durante il periodo in cui l’artista ha promosso l’album Papito e ha deciso di trasformare il sogno di diventare padre in realtà.

Per vedere la serie bisogna utilizzare la piattaforma streaming Paramount +. Prodotta da Paramount , in collaborazione con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock. A dirigere Bosé sono stati Miguel Bardem e Fernando Trullols, mentre è stata scritta da Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre.

Bosé, il cast della serie

Un cast di altissimo livello per la serie Bosé. A portare sullo schermo le diverse fasi di vita di Miguel Bosé saranno José Pastor e Iván Sánchez. Il primo è noto per la sua partecipazione alla soap Una vita, mentre Iván Sánchez è un attore, modello e produttore spagnolo. Il compito di vestire i panni del papà di Miguel Bosé, invece, è andato all’attore spagnolo Nacho Fresneda noto per aver preso parte a molte serie tv.

Fonte: ANSA

Sarà invece Valeria Solarino a far rivivere sullo schermo Lucia Bosé. Italiana nata in Venezuela, è un’attrice di grandissimo talento come si evince dai tantissimi i progetti a cui ha lavorato sia per il cinema che per la televisione, senza dimenticare il teatro.

Completano il cast Alicia Borrachero che sarà la tata, Ana Jara che sarà la migliore amica di Miguel Bosé, Miguel Ángel Muñoz sarà Julio Iglesias e Mariela Garriga interpreterà Facio.

Un progetto che promette di restituire un punto di vista più intimo sulla vita di un grande artista.