Belen, insulti su Instagram: arriva il Tapiro dei record

A chi era rivolto il misterioso “vaffa” pubblicato su Instagram da Belen Rodriguez? Tante le ipotesi da parte dei fan, che subito hanno pensato a qualche ex fidanzato. La vita romantica della showgirl e conduttrice argentina è infatti molto ricca e movimentata. Oggi è al fianco di Stefano De Martino ma negli anni vi sono stati svariati compagni.

Supposizioni errate, come chiarito proprio da Belen al microfono di Valerio Staffelli. Dopo aver accettato il tapiro, ha infatti lanciato un indizio per riuscire a scoprire l’identità del destinatario misterioso.

Belen: tapiro da record

Non capita tutti i giorni che un personaggio pubblico come Belen Rodriguez decida di pubblicare sui social un “vaffa”. Uno sfogo liberatorio diretto contro qualcuno di sconosciuto a tutti noi. Non poteva mancare la consegna di Valerio Staffelli, considerando come sia chiaramente “attapirata”.

Una lunga carriera, la sua, ricca di momenti delicati. Lo dimostra il fatto che questo sia il 31esimo tapiro per Belen Rodriguez. È la regina incontrastata di questa speciale classifica di Striscia la Notizia. Sono svariati anni che è in vetta e non sembra intenzionata a cedere il trono. Ha infatti appena consolidato la propria posizione.

L’inviato non poteva evitare di chiederle a chi fosse rivolto quello sfogo. L’argentina ha precisato come nella vita non si discuta soltanto con gli ex partner. In molti avevano pensato a un riferimento ad Antonino Spinalbese, attualmente impegnato nella casa del Grande Fratello VIP.

Un’ipotesi un po’ debole, considerando come da tempo sia impegnato a parlare di Ginevra Lamborghini. Per la madre di sua figlia ha inoltre avuto solo belle parole. “Si discute anche con i colleghi”. Ecco le parole che provano a fare chiarezza sulla vicenda. Sappiamo, dunque che si tratta di un personaggio dello spettacolo.

Belen: per chi era il “vaffa”

Un collega di Belen l’ha fatta davvero arrabbiare. Non sappiamo però se sia qualcuno attualmente impegnato con lei in un programma TV. Potrebbe trattarsi genericamente di un volto noto della televisione italiana, che dunque definisce collega.

Si tratta di un uomo. Anche questa è un’informazione fornita dalla Rodriguez, che ha aggiunto come sia stata offesa da lui. Le ha infatti detto di prendere lezioni di italiano: “Lo invito a prendere lezioni di canto”.

È “caccia al cantante” misterioso, con i fan della conduttrice già impegnati nel provare a capire di chi stesse parlando. Lei aveva già chiarito come non si trattasse di Spinalbese, ponendo fine a quelle fastidiose voci.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto. Ma va******lo. Quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi, credo sia dovuto parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita”. Il mistero resta ma non è detto che la verità non possa spuntare fuori nei prossimi giorni, magari non da lei ma dall’altra persona chiamata in causa.

Intanto il nuovo tapiro d’oro è finito in bacheca e la classifica di Striscia la Notizia si aggiorna, pur non modificando alcun equilibrio:

Belen Rodriguez Fiorello Antonio Cassano Barbara D’Urso Antonella Clerici Pippo Baudo Emanuele Filiberto di Savoia Bruno Vespa Ferrari Gigi Buffon