Beautiful, le anticipazioni dell’8 settembre 2026: Steffy licenzia Hope e succede l’impensabile

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Beautiful torna con le sue vicende quotidiane che tengono banco nel pomeriggio televisivo: la storica soap di Canale 5 accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy licenzia Hope e succede l’impensabile. Ecco le anticipazioni di martedì 8 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful l’8 settembre 2026

Dopo un clamoroso malinteso alla Forrester Creations, la situazione tra Hope e Steffy raggiunge il punto di non ritorno. Convinta di aver sorpreso Hope mentre cercava di sedurre suo marito Finn, Steffy decide di licenziarla immediatamente e di chiudere la linea “Hope for the Future”, ordinandole persino di lasciare l’edificio. Sconvolta e umiliata davanti ai colleghi, Hope trova conforto tra le braccia di Carter, che la raggiunge subito dopo il licenziamento. Pur sostenendola e promettendole di combattere per lei, Carter scopre che Hope non vuole rivelare la verità sull’accaduto perché ciò metterebbe a rischio la loro relazione segreta e la sua posizione all’interno dell’azienda. A casa di Brooke, Hope racconta la sua versione dei fatti: stava preparando una sorpresa romantica per Carter indossando della lingerie, convinta che fosse lui a entrare nell’ufficio.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.