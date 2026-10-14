Beautiful, le anticipazioni del 15 ottobre 2026: il piano di Carter colpisce duramente

Carter mette in atto il suo piano per prendere il controllo della Forrester Creations, le conseguenze sull'azienda e sulla famiglia: trama di "Beautiful" del 15 ottobre

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Beautiful, le anticipazioni del 15 ottobre 2026: il piano di Carter colpisce duramente
Ufficio stampa Mediaset
Brooke e Hope, "Beautiful"
Chi sono i protagonisti di Beautiful? Quel è la trama principale di Beautiful? Dove è ambientata la soap Beautiful?

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Carter mette in atto il suo piano per prendere il controllo della Forrester Creations, le conseguenze sull’azienda e sulla famiglia. Ecco le anticipazioni di giovedì 15 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 15 ottobre 2026

Carter mette in atto il suo piano per prendere il controllo della Forrester Creations depositando documenti che ne modificano la forma giuridica e autoproclamandosi manager, dopo aver ingannato i colleghi. Eric, Ridge e Steffy restano sconvolti dalla svolta e si rivolgono a Justin Barber per verificare la possibilità di annullare l’operazione. Carter e Hope appaiono invece convinti di aver fatto la scelta giusta: Carter accusa Ridge e Steffy di aver ignorato i suoi consigli e di aver favorito i Forrester a discapito dei Logan, mentre Hope vede in questo cambiamento l’opportunità di rendere l’azienda più giusta e competitiva. Brooke viene a sapere che i documenti sono già stati depositati e manifesta preoccupazione per le conseguenze sulla famiglia e sull’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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