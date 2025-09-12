Barbara D’Urso, la confessione prima di Ballando con le stelle: “Scelta psicologicamente difficile”

IPA Barbara D'Urso

Settembre è il mese dei nuovi inizi. Per Barbara D’Urso è sempre stato così, almeno fino a quando è stata al timone di Pomeriggio Cinque. Ma ora che il ritorno corrisponde al debutto di Ballando con le stelle, la prima puntata ha il sapore di primo giorno di scuola. E sì, perché dopo moltissimi anni non sarà lei a guidare la trasmissione ma qualcun altro. Una scelta di certo difficile, la sua, che però la rimette letteralmente in pista dopo un lungo periodo di pausa nel quale ha potuto riordinare le idee e provare a capire quale direzione dare alla sua carriera.

Il ritorno di Barbara D’Urso

Un anno fa era sul parquet di Ballando con le stelle come ballerina per una notte, ma tutti avevamo capito che Barbara D’Urso non si sarebbe limitata a una sola ospitata. E così, a distanza di 12 mesi, eccola comparire tra i concorrenti ufficiali del programma. “Sembra paradossale ma è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, avendo rapporti di complicità con lo scenografo, il regista ma anche con l’azienda, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile”, ha spiegato a Corriere della Sera.

A convincerla sarebbe stata la perseveranza della conduttrice, che la desiderava nel cast ormai da molto tempo: “Milly è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente… lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto“.

E sul saper già ballare? Barbara D’Urso mette da subito in chiaro le cose: “Ma non è vero e se ne accorgeranno presto. So fare due passetti di salsa e non racconto bugie. Siamo ai primi giorni di prove e l’altra sera ho fatto la mia prima puntura di Muscoril e Voltaren. Il mio ballerino, Pasquale La Rocca, è straordinario, bravissimo, ma è anche pazzo come me. Cerco di seguirlo ma non sono capace. Di certo il mio incaponimento mi porterà a impegnarmi a capofitto e se devo imparare un passo, alla fine lo imparerò… sperando di non spezzarmi nel mentre”.

I nuovi progetti in Rai

Si è spesso parlato di un suo possibile approdo in Rai, con una mezza conferma arrivata perfino durante la presentazione dei palinsesti Rai, ma pare che non vi sia ancora nulla di concreto: “Mi sento un volto della gente, sono una donna libera e felice di tornare, anche se in questa veste, in Rai”. E ancora: “Voglio dire poco. Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo”.

Per il momento, l’impegno è fisso su Ballando con le stelle, che ha preso con moltissima serietà malgrado le inevitabili pressioni che sente su di sé: “So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo, quindi sento moltissimo la pressione. D’altro canto, ho deciso di cercare di non darci troppo peso. Anche in questi due anni hanno scritto qualunque cosa e non ho praticamente mai replicato e anche Milly sa che siamo molto attenzionate: è come se lei fosse venuta ospite a Live non è la d’Urso“.