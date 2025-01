Paolo Bonolis torna con Avanti un altro. Novità, dove e quando vederlo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Ufficio stampa Avanti un altro! Paolo Bonolis e Luca Laurenti nello studio di Avanti un altro!

Buone notizie per gli spettatori più accaniti del programma: a partire dal 20 gennaio, su Canale 5 torna l’appuntamento giornaliero con Avanti un altro in una edizione tutta nuova e ricca di sorprese. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, sarà ovviamente ancora al timone del preserale più bizzarro della tv italiana dopo ben quattordici stagioni, rigorosamente affiancato dall’inseparabile collega Luca Laurenti. Che cosa ci attende? Quali saranno le novità? Si consiglia di proseguire nella lettura per scoprirlo.

Torna “Avanti un altro”, tutte le novità della nuova edizione di Canale 5

Quali sorprese ci riserverà il programma stavolta? Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e così il montepremi finale a suon di battute, sano divertimento e momenti di grande e preziosa leggerezza.

Il surreale salotto ospiterà quest’anno, come sempre, anche grandi bellezze: si assisterà all’arrivo di alcune Miss provenienti da tutto il mondo, le quali si alterneranno nel corso delle puntate fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri). A comporre il cast dello show saranno inoltre moltissimi personaggi, dalla regina del web Laura Cremaschi alla dottoressa Maria Mazza, fino allo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta.

Spazio anche agli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e con loro tanti altri. Non mancheranno nemmeno la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Bona Sorte Viviana Vizzini e la Hostess Greta Cianfano.

Ma ci saranno anche svariate novità in questa edizione 2025: una tra queste sarà la presenza nel cast di Flavia Vento, la quale, nel ruolo del “Vento del mistero”, sarà in studio per rivolgere ai concorrenti domande legate alla spiritualità, ai fenomeni soprannaturali, ai campi magnetici e agli ufo o alieni.

Chiaramente come di consueto la sfida ad incoronare il campione della puntata sarà tutta al contrario: durante il gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente per vincere dovrà dare ben 21 risposte sbagliate.

Tutti i personaggi di Avanti un altro – produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy – sono frutto della mente di Paolo Bonolis affiancato dagli autori, e scovati attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il fortunato quanto esilarante format, ideato dallo stesso conduttore e da Stefano Santucci, è stato oramai esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania.

Dove e quando vedere “Avanti un altro!” in tv

Ma passiamo finalmente alle cose realmente importanti: dove e quando è possibile seguire il programma? L’appuntamento con Avanti un altro a partire dal 20 gennaio 2025 è fissato ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle ore 18.45 su Canale 5. Le puntate dello show saranno come al solito disponibili anche in streaming e on demand sull’applicazione di Mediaset Infinity, pronte inoltre ad essere recuperate in un secondo momento all’occorrenza.