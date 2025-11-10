Ascolti tv 9 novembre, Màkari chiude. Stefano De Martino beffato ancora

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Una domenica di grandi addi ma anche di ritorni, quella del 9 novembre, in cui Stefano De Martino ha dovuto fare i conti con la perdita di ben 600000 euro in una sola puntata. Grande delusione, quindi, per il concorrente in gara mentre dall’altra parte, su Canale5, Gerry Scotti punzecchia Samira Lui che però sa rispondere a tono. Sul fronte prima serata, abbiamo assistito alla conclusione di Màkari 4, che nelle ultime settimane ha patito un po’ in termini di share. Su Mediaset, sono invece andati in onda i nuovi episodi de La notte nel cuore.

Su Italia1 si è rinnovato l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside, con una lunga puntata dedicata all’universo queer, mentre su Rete4 andava in onda la consueta puntata domenicale di Fuori dal coro di Mario Giordano. E ancora, sul Nove abbiamo visto l’omaggio di Fabio Fazio a Peppe Vessicchio a Che tempo che fa, invece su Rai3 è tornato Sigfrido Ranucci e il suo Report. Su Rai2 sono stati trasmessi i nuovi episodi di S.W.A.T. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 9 novembre? Tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 9 novembre

Su Rai1 Màkari 4 ha interessato 2.965.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.441.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 S.W.A.T. intrattiene 524.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 948.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Report segna 1.317.000 spettatori pari al 6.4% nella presentazione e 1.460.000 spettatori pari all’8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 602.000 spettatori (4.9%). Su La7 Adaline – L’eterna giovinezza raggiunge 354.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 805.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.345.000 spettatori con il 6.6% nella presentazione, 1.823.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 771.000 spettatori con il 7.4% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 233.000 e il 5.3%).

Access Prime Time, dati del 9 novembre

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (4.238.000 – 21%), Affari Tuoi arriva a 4.899.000 spettatori (23.9%) dalle 20,46 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.977.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.147.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:46 alle 21,53. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.001.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 788.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 597.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 774.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 9 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.298.000 spettatori pari al 20.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.555.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.368.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.735.000 spettatori (15.8%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (330.000 – 2.3%), Goldrake segna 381.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e 402.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio, mentre N.C.I.S. Los Angeles 436.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 540.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 578.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.288.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 829.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 807.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 310.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (376.000 – 2.5), Che Tempo Che Farà è la scelta di 613.000 spettatori pari al 3.3%.