Ascolti tv del 30 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation contro Stucky

Fonte: IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti con Io Canto Generation è il grande protagonista del mercoledì sera su Canale 5. Il suo show però si è trovato a competere con una nuova fiction su Rai 2, Stucky, con Giuseppe Battiston e il film cult su Rai 1, Il diritto di contare.

La battaglia per gli ascolti tv è tra titani. Dopo il successo di pubblico della scorsa settimana, Gerry Scotti è entrato nel vivo della gara con Io Canto Generation. Mentre su Rai 2 è andata in onda la prima puntata della nuova serie Stucky con Battiston.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? è stata raccontata l’incredibile storia di Luciano: uscito dal lavoro, viene investito e quando si riprende non ricorda più gli ultimi quarant’anni della sua vita. Non riconosce i figli e non sa chi è. E poi si è parlato dell’efficacia dei braccialetti elettronici contro la violenza sulle donne.

Su Rai 1 è stato trasmesso Il diritto di contare. Il film racconta la carriera di Katherine Johnson, scienziata afroamericana che nel 1961, in piena epoca di segregazione razziale e in piena guerra fredda, viene assunta dal governo nell’ambito del programma spaziale. Insieme con Katherine ci sono Dorothy Vaughan e Mary Jackson, entrambe di colore: le tre donne dovranno affrontare un problema di emarginazione enorme, non solo razziale ma anche di genere, per contribuire al lancio della capsula Mercury, che avrebbe portato gli americani nello spazio.

Su La7 Una giornata particolare è dedicata all’ultima notte di Pier Paolo Pasolini, con le testimonianze esclusive di amici e testimoni come Walter Veltroni, Furio Colombo e Dacia Maraini, e l’intervento di esperti come Francesca Fagnani e l’avvocato Stefano Maccioni che nel 2009 contribuì a far riaprire l’inchiesta sul caso, portano una luce diversa sul delitto e sulla figura del poeta.

Ascolti tv prima serata 30 ottobre: trionfa Io Canto Generation

Su Rai1 Il diritto di contare ha interessato 1.941.000 spettatori pari al 12,3% di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista 2.178.000 spettatori con uno share del 15,4% (ultimi 5 minuti: 883.000 – 15.6%). Su Rai2 – falle 21:32 alle 22:40 – la prima puntata della serie Stucky intrattiene 1.525.000 spettatori pari all’8%.

A seguire il debutto di The Bad Guy segna 722.000 spettatori col 5,2%. Su Italia1 Terminator: Destino oscuro incolla davanti al video 710.000 spettatori (5,1%). Su Rai3 dopo una presentazione (1.172.000 – 5,6%), Chi l’ha visto? segna 1.640.000 spettatori e il 10,5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 667.000 spettatori (5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 983.000 spettatori e il 6,1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 353.000 spettatori con l’1,9% (episodio in replica: 239.000 – 2,1%). Sul Nove Quattro Matrimoni e un Funerale raduna 220.000 spettatori (1,5%)

Access Prime Time, gli ascolti di venerdì 30 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.488.000 spettatori (22,5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.385.000 spettatori (25,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.787.000 spettatori pari al 13,4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 614.000 spettatori con il 2,9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.357.000 spettatori con il 6,6% (primo episodio: 1.293.000 – 6,3%, secondo: 1.430.000 – 6,9%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.198.000 spettatori (5,9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.419.000 spettatori (6,8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 910.000 spettatori e il 4,5% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 3,7% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.704.000 spettatori e l’8,2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 451.000 spettatori (2,2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 384.000 spettatori con l’1,9%, nella prima parte, e 580.000 spettatori con il 2,8%, nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.454.000 spettatori pari al 18,5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.618.000 spettatori pari al 21,7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.454.000 spettatori (20,2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.581.000 spettatori (22,6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 4%), Gormiti – The New Era segna 181.000 spettatori e l’1,4%, nel primo episodio, e 100.000 spettatori e lo 0,6% nel secondo episodio.

Medici in Corsia totalizza 318.000 spettatori con l’1,7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori (2,7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 524.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.630.000 spettatori (15,1%). A seguire Blob segna 1.018.000 spettatori (5,4%) e Viaggio in Italia sigla 960.000 spettatori (4,9%). Su Rete4 La Promessa interessa 876.000 spettatori (4,7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 280.000 spettatori pari all’1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 457.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 272.000 spettatori con il 2,3%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 371.000 spettatori con il 2%.