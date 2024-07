Ascolti tv del 30 luglio, le Olimpiadi 2024 monopolizzano lo share. Bonolis trema

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Le Olimpiadi di Parigi 2024 su Rai 2 tengono banco e la battaglia degli ascolti tv è presto vinta. Anche perché la concorrenza è molto limitata. Su Canale 5 è andato in onda Ciao Darwin in replica, su Rai 1 l’ultima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste.

Non ci stupiamo del successo delle Olimpiadi 2024 in prima serata su Rai 2 che stanno facendo numeri da record anche in fatto di ascolti tv. Il resto della programmazione ha visto su Rai 1 l’ultima puntata della seconda stagione di Sophie Cross – Verità nascoste. La protagonista della miniserie poliziesca, è ancora alla ricerca del figlio scomparso alcuni anni prima. L’ex avvocatessa può contare sul sostegno di suo marito Thomas, tormentato come lei dalla scomparsa di Arthur, il loro bambino di sei anni.

Su Italia 1 a Le Iene presentano: Inside si è parlato del business dell’industria alimentare che è uno dei più redditizi al mondo. Ma cosa comporta? Cosa c’è davvero in quello che mangiamo? Duecento anni fa il filosofo Ludwig Feuerbach sosteneva la tesi secondo cui ciò che introduciamo nel nostro corpo influenzerebbe non solo il nostro organismo, ma anche gli aspetti psicologici, emotivi e sociali di quello che siamo. Su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno condotto Ciao Darwin, ma si tratta di una replica.

Prima serata, ascolti tv del 30 luglio: le Olimpiadi vincono ancora col 19% di share

Su Rai 1 Sophie Cross 2 – Verità Nascoste piace a 1.156.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ottiene 1.598.000 spettatori con uno share del 14.3% (Highlights: 574.000 – 14.2%). Su Rai2 l’appuntamento in prime time con le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattiene 3.357.000 spettatori pari al 19%, con la Scherma dalle 20:52 alle 21:36, e 2.581.000 spettatori pari al 17.9%, con il Pugilato dalle 22:29 alle 22:45. Olimpiade in diretta, dalle 20:51 alle 22:51 prima e dopo le gare; segna 3.054.000 spettatori e il 19%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 810.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 458.000 spettatori e il 2.7%, nella presentazione di 42 minuti, e 437.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 542.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 293.000 spettatori con l’1.8% (episodio in replica in seconda serata: 249.000 – 2.3%). Sul Nove Rocky II raduna 236.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 30 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 1.640.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.195.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.009.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 716.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.345.000 spettatori (7.6%).

Su Rete4 4 di Sera interessa 606.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 622.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 841.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 265.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 505.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 30 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.718.000 spettatori pari al 16.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.557.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.112.000 spettatori (11.3%) mentre The Wall ha convinto 1.610.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Ginnastica Artistica raccoglie 2.418.000 appassionati pari al 20.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 227.000 spettatori (2.1%) e FBI: Most Wanted ottiene 370.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.578.000 spettatori (11.7%). A seguire Blob segna 595.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 443.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 89.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 236.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 258.000 spettatori con l’1.9%.