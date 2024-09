Ascolti tv del 3 settembre, la Regina su Rai 1 e il ritorno di Bianca Berlinguer

Su Rai 1 va in onda la seconda puntata di "Maxima", mentre Bianca Berlinguer su Rete 4 si scontra con "Filorosso Revolution" su Rai 3

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Bianca Berlinguer

Rai 1 ha puntato ancora sulla serie Maxima, dedicata alla Regina d’Olanda, mentre su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer col suo programma È sempre Cartabianca.

Se la scommessa televisiva di questa settimana è rappresentata da Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi, in prima serata la battaglia dello share si gioca tra la fiction Maxima, che racconta la storia da favola della moglie del Re Willem Alexander d’Olanda, su Rai 1, Ciao Darwin su Canale 5 e il ritorno di Bianca Berlinguer su Rete 4.

Nella prima puntata di stagione di È sempre Cartabianca Bianca Berlinguer ha parlato dei temi che hanno animato il dibattito politico durante l’estate, dallo Ius Scholae che divide il centrodestra alle nuove e complesse alleanze che si profilano a sinistra: che autunno sarà per la maggioranza di governo e per le opposizioni?

Rai 2 è dedicato alle Paralimpiadi, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Sherlock Holmes. L’aspro dibattito tra maggioranza e opposizione sui temi economici e politici, la questione balneari, i delitti di Sharon Verzeni e di Paderno Dugnano, sono alcuni dei temi affrontati a Filorosso Revolution su Rai 3.

Prima serata, ascolti tv del 3 settembre: Berlinguer debutta al 6.4%

Su Rai 1 Maxima incolla al piccolo schermo 1.778.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha conquistato 1.530.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 per le Paralimpiadi 2024 l’Atletica intrattiene 921.000 spettatori (5.2%), la Sciabola 1.048.000 (6.3%). Perle di Sport ottiene 700.000 spettatori con il 4.5% (Paralimpiadi in diretta netto di 873.000 spettatori e il 5.1%). Sport Abilia Speciale – dalle 22:17 alle 23:25 – segna 534.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film Sherlock Holmes ha incollato davanti al video 769.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Rai3 Filorosso – Revolution interessa 415.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 la prima puntata della nuova edizione di È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 727.000 spettatori (6.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 693.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 Power Hits Estate 2024 raccoglie 449.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove La preda perfetta piace a 356.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 3 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi piace a 4.077.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 – dalle 20:43 alle 21:36 – Paperissima Sprint raccoglie 2.221.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.288.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 957.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.243.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 699.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 750.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.227.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 378.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 687.000 spettatori (3.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 3 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.997.000 spettatori pari al 19.6% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.984.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota ha intrattenuto 1.524.000 spettatori (16.6%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.297.000 spettatori (18.7%).

Su Rai2 per le Paralimpiadi 2024 il Tiro con l’Arco raccoglie 650.000 appassionati pari al 6.4%, l’Atletica Leggera un netto di 747.000 (5.8%), il Nuoto un netto di 909.000 (6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 353.000 spettatori (3.3%) e FBI: Most Wanted piace a 619.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.948.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 796.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 480.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 177.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 438.000 spettatori con il 3%.