Ascolti tv del 26 giugno, Chi l’ha visto? ci prova contro gli Europei 2024

Su Rai 1 l’appuntamento in prima serata resta fisso con gli Europei 2024, mercoledì sera sono scese in campo Georgia-Portogallo e gli ascolti tv restano tutti sintonizzati lì. Anche se Federica Sciarelli prova a conquistare il pubblico con un’altra puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3, mentre Canale 5 ha mandato in onda il nuovo episodio della fiction Davos 1917.

Gli ascolti tv degli Euro 2024 sono in calo, ma è normale se non gioca l’Italia. Restano comunque il programma più visto in tv. Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? indaga sull’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana donna uccisa nel garage della sua casa a Rimini. E poi il caso di Mara Favro, scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria. Dal suo telefono sono partiti messaggi e canzoni fino alle sei del mattino, ma è stata lei a inviarli? E ancora, Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito l’ha accusata di adulterio e continua a minacciare non solo lei, ma tutte le persone che cercano di proteggerla e di starle vicino.

Nei nuovi episodi della serie Davos 1917, in onda su Canale 5, l’infermiera spia, Johanna Gabathuler, protagonista della serie, rischia la vita dopo che ha fallito la missione perché conosce troppi segreti compromettenti. Rai 2 ha invece trasmesso il film, Detective a passo di danza.

Mentre su Rete 4 a Zona Bianca nella versione estiva Giuseppe Brindisi affronta il meteo pazzo di queste ultime settimane, il caso di Monsignor Carlo Viganò, i rischi della chirurgia low cost e il processo ad Alessandro Impagnatiello.

Prima serata, ascolti tv del 26 giugno: vincono gli Europei 2024. Chi l’ha visto? regge col 12,4%

Su Rai 1 Georgia-Portogallo per Euro 2024 incolla allo schermo 5.391.000 spettatori pari al 29.7% di share. Su Canale5 la miniserie Davos appassiona 1.207.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Rai2 Detective a passo di danza raduna 944.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 Giuseppe Giacobazzi: Gran Varietà piace a 980.000 spettatori con il 5.3%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.873.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 647.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raduna 646.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Pechino Express in replica piace a 280.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove The Peacemaker sigla 384.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 26 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 2.194.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 703.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 1.319.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.658.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 4 di Sera interessa 667.000 spettatori con il 3.9%, nella prima parte, e 777.000 spettatori con il 4.2%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.537.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 253.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 671.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 26 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.105.000 spettatori pari al 19.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.007.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.513.000 spettatori (15.1%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.858.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 la partita di Euro 2024 Ucraina-Belgio raccoglie 1.604.000 spettatori 14.8% (primo tempo: 1.288.00 – 14.5%, secondo tempo: 1.906.000 – 14.9%, pre e post nel complesso: 720.000 – 6.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 364.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 530.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.639.000 spettatori (11.7%). A seguire Blob segna 851.000 spettatori pari al 5.4% e Viaggio in Italia piace a 1.226.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 590.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 146.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 263.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 394.000 spettatori (2.7%).