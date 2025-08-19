Ascolti TV del 18 agosto, la sfida tra La bambina che non voleva cantare e Vasco Rossi – I Magnifici 7

La penultima settimana di agosto inizia con la musica. Se Rai1 ha infatti mandato in onda il film in replica La bambina che non voleva cantare, ispirato alla storia di Nada e interpretato da una giovanissima Tecla Insolia, Canale5 ha invece risposto con Vasco Rossi – I Magnifici 7, in cui Claudio Amendola ha raccontato gli straordinari 7 concerti che il Kom ha tenuto allo Stadio San Siro di Milano nel 2024.
Su Rai2 abbiamo invece visto gli episodi della seconda stagione di Elsbeth, mentre su Rai3 è andato in onda Il Gattopardo. Su Italia1 abbiamo assistito alla partita di Coppa Italia disputata tra Modena e Torino, mentre su Rete4 è stata modificata la programmazione per lasciare spazio all’approfondimento giornalistico di Videonews intitolato Guerra e Pace. Ma quali sono i risultati degli ascolti tv del 19 agosto? Tutti i numeri.
Prima serata, ascolti tv del 18 agosto
Su Rai1 La bambina che non voleva cantare ha interessato 1.486.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 Speciale TG5 – L’Ucraina al Bivio? ha conquistato 1.789.000 spettatori con uno share del 12.1%. A seguire Vasco Rossi – I Magnifici 7 ha coinvolto 840.000 spettatori con il 9.5% (Highlights a 384.000 e il 10.1%). Su Rai2 Elsbeth intrattiene 730.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Modena incolla davanti al video 887.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il gattopardo segna 434.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 lo speciale Guerra o Pace totalizza un ascolto medio di 587.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 670.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 332.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 494.000 spettatori con il 3.7%.