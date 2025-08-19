Ascolti TV del 18 agosto, la sfida tra La bambina che non voleva cantare e Vasco Rossi – I Magnifici 7

IPA Vasco Rossi

La penultima settimana di agosto inizia con la musica. Se Rai1 ha infatti mandato in onda il film in replica La bambina che non voleva cantare, ispirato alla storia di Nada e interpretato da una giovanissima Tecla Insolia, Canale5 ha invece risposto con Vasco Rossi – I Magnifici 7, in cui Claudio Amendola ha raccontato gli straordinari 7 concerti che il Kom ha tenuto allo Stadio San Siro di Milano nel 2024.

Su Rai2 abbiamo invece visto gli episodi della seconda stagione di Elsbeth, mentre su Rai3 è andato in onda Il Gattopardo. Su Italia1 abbiamo assistito alla partita di Coppa Italia disputata tra Modena e Torino, mentre su Rete4 è stata modificata la programmazione per lasciare spazio all’approfondimento giornalistico di Videonews intitolato Guerra e Pace. Ma quali sono i risultati degli ascolti tv del 19 agosto? Tutti i numeri.

Prima serata, ascolti tv del 18 agosto

Su Rai1 La bambina che non voleva cantare ha interessato 1.486.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 Speciale TG5 – L’Ucraina al Bivio? ha conquistato 1.789.000 spettatori con uno share del 12.1%. A seguire Vasco Rossi – I Magnifici 7 ha coinvolto 840.000 spettatori con il 9.5% (Highlights a 384.000 e il 10.1%). Su Rai2 Elsbeth intrattiene 730.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Modena incolla davanti al video 887.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il gattopardo segna 434.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 lo speciale Guerra o Pace totalizza un ascolto medio di 587.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 670.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 332.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 494.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 18 agosto

Ascolti tv Preserale, dati del 18 agosto