Ascolti tv del 17 agosto, Report Estate sfida La Corrida di Amadeus

Una domenica tutta dedicata a Pippo Baudo, quella del 17 agosto, in cui sono andate anche in onda le repliche di Report e de La Corrida di Amadeus sul Nove. Difficile staccarsi dal lungo ricordo che la tv ha tributato all’ultimo dei grandi, ma i timidi palinsesti estivi hanno comunque provato a farsi spazio nella maratona infinita dedicata al conduttore di Militello Val di Catania scomparso il 16 agosto a 89 anni. Su Rai1 abbiamo comunque assistito a Papaveri e Papere, in cui la sua presenza era imprescindibile, mentre su Canale5 è andata in onda la partita di Coppa Italia disputata tra Milan e Bari.

Giuseppe Brindisi ha invece condotto uno speciale di Zona Bianca per ricordare Pippo Baudo, mentre su Italia1 abbiamo assistito alla replica del film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo. Seconda visione anche su Rai3 con Report Estate, mentre sul Nove abbiamo rivisto una piacevole puntata de La Corrida di Amadeus, che in autunno dovrebbe tornare con una nuova edizione. E ancora, su Rai2 abbiamo assistito agli episodi della prima stagione di Will Trent. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 17 agosto? Tutti i risultati.

