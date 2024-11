Ascolti tv del 14 novembre, occhi puntati sull’Italia che scende in campo su Rai 1

Fonte: Getty Images Geppi Cucciari

La serata televisiva di giovedì 14 novembre è all’insegna dello sport. Su Rai 1 l’Italia di Spalletti ha giocato contro il Belgio per la Nations League, mentre il tennis è stato protagonista su Rai 2 con Sinner. Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata della fiction Endless Love.

Il resto del palinsesto, per chi non segue lo sport, ha visto un nuovo appuntamento su Rai 3 con Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti, Fabrizio Bentivoglio, attualmente al cinema nei panni di Luigi Pirandello nel film Eterno Visionario, l’attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo Perdere tempo mi viene facile, il Premio Strega Sandro Veronesi, con la sua ultima opera letteraria intitolata Settembre nero e Irene Grandi per presentare il nuovo Fiera di me tour.

Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano: Inside, la puntata era incentrata sul mondo della tossicodipendenza. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio si è parlato delle tensioni tra Governo e magistratura dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma che ha sospeso il provvedimento di convalida per il trattenimento dei sette migranti nel centro in Albania. Si inserisce nella polemica anche Elon Musk che, tramite i social, scrive che i giudici intervenuti sulla questione “devono andarsene”.

Prima serata, ascolti tv del 14 novembre

Su Rai1 la partita di Nations League – Belgio-Italia ha interessato 6.806.000 spettatori pari al 30,9% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.600.000 spettatori con uno share del 13,6%. Su Rai2 il match di ATP Finals – Sinner-Medvedev intrattiene 2.170.000 spettatori (9,6%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 938.000 spettatori pari al 7,8%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 937.000 spettatori e il 5,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 926.000 spettatori (6,4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 802.000 spettatori e il 5,6%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 435.000 spettatori con il 2,3%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 399.000 spettatori (2.1%). Su SkyUno il Live Show di X Factor raduna 552.000 spettatori con il 3,3%.

Access Prime Time, dati del 14 novembre

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.062.000 spettatori pari al 13,3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.004.000 spettatori (4,8%) nel primo episodio e 1.144.000 spettatori (5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.176.000 spettatori (5,4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.667.000 spettatori (7,2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.039.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 874.000 spettatori e il 3,8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.491.000 spettatori (6,6%). Su Tv8 100% Italia gioca con 412.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 609.000 spettatori con il 2,7% nella prima parte di 12 minuti e 901.000 spettatori con il 3,9% nella seconda parte. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 501.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.003.000 spettatori pari al 20,8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.007.000 spettatori pari al 23,3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.503.000 spettatori (18,4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.646.000 spettatori (22,3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (623.000 – 4,8%), Medici in Corsia totalizza 324.000 spettatori con il 2,1% nel primo episodio e 446.000 spettatori con il 2,4% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2,7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 419.000 spettatori (2,5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.488.000 spettatori (13,9%). A seguire Blob segna 1.002.000 spettatori (5,1%) e Nuovi Eroi sigla 942.000 spettatori (4,5%). Su Rete4 La Promessa interessa 1.010.000 spettatori (5,2%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 251.000 spettatori pari all’1,6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 546.000 spettatori (3,2%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (307.000 – 2,3%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 455.000 spettatori con il 2,3%.