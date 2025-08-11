Ascolti tv del 10 agosto, chi vince tra Report e Un amore come te

Sigfrido Ranucci è tornato in prima serata su Rai 3 per la sfida di ascolti di domenica 10 agosto "contro Un amore come te" e il "Freedom" di Roberto Giacobbo

Domenica 10 agosto 2025 il palinsesto tv ha regalato agli spettatori una serata all’insegna del gran match tra fiction, approfondimento e cinema: su Rai 1 è tornata Imma Tataranni con le indagini della sostituta procuratore interpretata da Vanessa Scalera, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci ha riportato in prima serata inchieste e riflessioni con Report.

lSu Rete 4, invece, Roberto Giacobbo ha accompagnato il pubblico alla scoperta di misteri e curiosità con il suo Freedom – Oltre il confine.

Mediaset ha puntato invece su due approcci diversi legati al cinema: Canale 5 ha proposto il romantico Un amore come te, e su Italia 1 ha lasciato spazio alle risate surreali con Din Don 9 – Paesani spaesati, con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. Ma chi ha conquistato la serata in termini di ascolti?

Prima serata, ascolti tv del 10 agosto

Nella serata di ieri, domenica 10 agosto 2025, i dati di share raccontano una vittoria in termini di ascolti per Rai 1: la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 interessa 1.792.000 spettatori pari al 17% di share.

Un ottimo risultato avvicinato solo da Canale 5: Un amore come te conquista 1.666.000 spettatori con uno share del 16%. Niente da fare, invece, per Sigfrido Ranucci: su Rai 3 il meglio di Report segna 591.000 spettatori pari al 5,2%. Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine di Giacobbo totalizza un a.m. di 567.000 spettatori (5,7%), mentre su Rai 2 Will Trent intrattiene 486.000 spettatori (4,2%).

Su Italia 1, Din Don 9 – Paesani spaesati incolla davanti al video 439.000 spettatori con il 3,8%. Su La7 Inside D-Day 1944-2024 raggiunge386.000 spettatori e il 3,4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – A bocce ferme ottiene 262.000 spettatori con il 2,4%. Infine, sul Nove la partita di calcio amichevole Chelsea-Milan raduna 309.000 spettatori con il 2,8%.

Access Prime Time, dati del 10 agosto

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, Rai 1 Techetechetè Classic arriva a 2.246.000 spettatori (17,7%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti raccoglie 3.495.000 spettatori pari al 27,5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 788.000 spettatori (6,3%). Su Rai 3 Illuminate raduna 384.000 spettatori (3,1%).

Su Rete 4 4 di Sera Weekend raggiunge 674.000 spettatori e il 5,4% nella prima parte e 515.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 718.000 spettatori (5,7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 419.000 spettatori e il 3,3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è seguito da 347.000 spettatori (2,9%).

Preserale, chi ha vinto il 10 agosto



Nella fascia preservale, Rai 1 ottiene ottimi numeri con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: la rete registra un ascolto medio di 1.759.000 spettatori pari al 18,1%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.530.000 spettatori pari al 22,7%. Su Canale 5 Sarabanda – Prima Sfida intrattiene 1.131.000 spettatori (12,4%), mentre Sarabanda convince 1.674.000 spettatori (15,7%) grazie all’ottima conduzione di Enrico Papi.

Su Rai 2, dopo TGSport Sera (214.000 – 2,6%) e TG Dossier (150.000 – 1,7%), The Rookie segna 287.000 spettatori con il 2,8%, mentre N.C.I.S. Unità Anticrimine 402.000 spettatori con il 3,5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 422.000 spettatori (4,3%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 425.000 spettatori (3,7%).

Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.810.000 spettatori (16,1%). A seguire Blob segna 630.000 spettatori (5,4%). Su Rete 4 La Promessa interessa 587.000 spettatori (5,1%). Su Tv8 4 Ristoranti conquista 370.000 spettatori (3,3%).