Settembre è finalmente arrivato. E, in attesa della ripresa completa dei palinsesti della nuova stagione, gli ascolti tv hanno visto un interessante duello tra diverse Reti. Su Rai 1, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose con Matilda De Angelis ed Elio Germano non è riuscito a dominare la serata, attirando una fetta di pubblico al di sotto delle aspettative. Su Canale5, il seguito per La rosa della vendetta ha mantenuto una buona media, ma riuscendo a superare il programma di Rai1 che comunque ha fatto registrare numeri ancora in linea con il calo estivo.

Le Paralimpiadi 2024, trasmesse su Rai2, hanno ottenuto un discreto numero di telespettatori, soprattutto per le competizioni di atletica e nuoto, mantenendo un buon livello di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Presa Diretta, che ha raccolto un pubblico stabile e interessato, tipico dei contenitori dedicati alla cronaca e all’attualità.

Su Rete 4, Zona Bianca – con la conduzione di Giuseppe Brindisi – ha mantenuto una fascia di ascolto specifica, mentre Italia 1 con Tilt – Tieni il tempo ha attirato un pubblico più giovane sebbene ancora al di sotto delle reali aspettative della vigilia riposte sul programma condotto da Enrico Papi. Complessivamente, la serata è stata caratterizzata da una distribuzione degli ascolti piuttosto equilibrata tra le principali Reti nazionali, con Rai1 che ha comunque confermato la sua supremazia nella fascia di prima serata.

Prima serata, ascolti tv dell’1 settembre

Su Rai1 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 9,6% di share. Su Canale5 il ritorno de La Rosa della Vendetta ha conquistato 1.918.000 spettatori con uno share del 14,1%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 856.000 spettatori (5,6%) con l’Atletica. A seguire SportAbilia arriva a 570.000 spettatori (4%).

Su Italia1 l’ultima puntata di Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 616.000 spettatori con il 5,5%. Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta parte da 838.000 spettatori pari al 5,8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 721.000 spettatori (6,3%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 509.000 spettatori e il 3,9%. Su Tv8 la differita del GP Aragon di MotoGP ottiene 692.000 spettatori con il 4,6%. Sul Nove Little Big Italy raduna 447.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time, dati dell’1 settembre

Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Techetechetè arriva a 2.396.000 spettatori (15,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.575.000 spettatori pari al 16,6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 995.000 spettatori (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 596.000 spettatori e il 3,9% nella prima parte e 634.000 spettatori e il 4,1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 784.000 spettatori (5,1%). Su Tv8 Grid arriva a 410.000 spettatori pari al 2,6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 463.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.947.000 spettatori pari al 18,2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.786.000 spettatori pari al 22,2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.259.000 spettatori (12,2%), mentre The Wall ha convinto 1.894.000 spettatori (15,6%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 totalizzano 554.000 spettatori con il 4,7% nel Nuoto, 599.000 con il 4,6% nell’Atletica, 659.000 con il 4,7% nel Nuoto, 708.000 con il 4,9% nell’Atletica, 771.000 con il 5,1% nel Tennis Tavolo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 411.000 spettatori (3,7%) e, dopo Camera Cafè (317.000 – 2,6%), FBI: Most Wanted raccoglie 420.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.968.000 spettatori (14,8%). A seguire Blob segna 653.000 spettatori (4,4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 450.000 spettatori (3,2%). Su Tv8 il GP Aragon di Moto3 conquista 437.000 spettatori (4,2%) e di Moto2 404.000 spettatori (2,9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 277.000 spettatori con il 2,3%