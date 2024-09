Fonte: IPA Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Nella puntata di Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo, del 14 settembre, Antonino Spinalbese è tornato a parlare del legame con Belen Rodriguez: la coppia si è lasciata ormai da tempo, ma il rapporto non si è mai “interrotto” per la figlia, Luna Marì. Spinalbese restituisce al pubblico un ritratto senza freni, ma sincero, di quelli che sono i reali contatti con la mamma di sua figlia.

Antonino Spinalbese parla del rapporto con Belen Rodriguez a Ciao Maschio

Ripartenza con il botto per Ciao Maschio e Nunzia De Girolamo, che nella prima puntata, andata in onda il 14 settembre 2024, ha ospitato Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì. Tra loro c’è stata una relazione non molto lunga, a dire il vero: si sono lasciati poco dopo la nascita della figlia. Ciononostante, hanno mantenuto i contatti, non sempre in modo “rilassato”, se così possiamo dire: ci basta tornare indietro nel tempo a dicembre 2023 per ricordare i post in pubblico, un vero e proprio scontro sui social.

A Ciao Maschio, Spinalbese ha rivelato: “Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto”, ha spiegato. La loro relazione è durata dal 2020 al 2021, ma i conflitti non sono mai tramontati. “Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

Spinalbese sembra pronto ad assumersi, però, le sue responsabilità, soprattutto con la frase proferita in chiusura: talvolta, basta poco per fare scintille. “Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara”. Oggi, però, al suo fianco c’è una donna più piccola di lui, classe 1998.

Chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese

Si chiama Ainhoa Foti Rodriguez la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese: nonostante il cognome lasci presagire un “grado di parentela” con il clan Rodriguez, in realtà non sono parenti. Originaria di Genova, vive a Milano ed è nata nel 1998. Rispetto alla storia avuta con Belen, Ainhoa e Antonino sono decisamente riservati. Qualche foto su Instagram, nelle stories, ma un’esposizione mediatica intensa è da escludersi. Belen, invece, ha una relazione con Angelo Edoardo Galvano, presentato da poco su Instagram.

Belen, con Stefano De Martino rapporti più distesi

Rispetto ad Antonino Spinalbese, la Rodriguez ha sempre avuto un rapporto molto più “disteso” con l’ex storico Stefano De Martino. Perché ad aiutarla nel trasloco della nuova casa c’era proprio Stefano: tra valigie e scatoloni, De Martino non manca mai di far sentire il suo supporto alla Rodriguez, come ha fatto notare nel corso di un’intervista. “Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene”, inizialmente ha ironizzato, per poi aggiungere: “Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi”.