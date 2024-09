Fonte: IPA Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen e Stefano De Martino si vogliono ancora bene. Non è di certo una novità e nemmeno una stranezza, dato che condividono un figlio insieme, ma vista la fine turbolenta del loro matrimonio probabilmente ci aspettavamo qualcosa di diverso. E sì, perché nonostante il dolore dell’ultima separazione, i due sono stati visti nuovamente insieme in occasione del trasloco della showgirl argentina in una nuova casa a Milano, al quale ha partecipato anche l’immancabile madre Veronica Cozzani.

Perché Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme

Si tratta di un riavvicinamento di natura pratica ma che chiaramente nasconde un sentimento di stima reciproca. Dopotutto è sempre stato così: quando Belen chiama, Stefano De Martino risponde. E stavolta, si tratta del grande trasloco della presentatrice di Buenos Aires in una nuova casa, che ha acquistato e arredato secondo i proprio desideri. Il conduttore di Affari tuoi è accorso per aiutarla, certamente per il bene del loro figlio Santiago che si trasferirà con lei e con la sorellina Luna Marì e che avrà quindi bisogno di tutte le sue cose da giovane (quasi) adolescente.

I due si vedono insieme mentre spostano valigie e scatoloni: una vera impresa per tutti ma soprattutto per lei che ha vissuto per lungo tempo nella stessa casa e solo ora ha deciso che era arrivato il momento di cambiare. È anche un taglio netto con il passato: Belen si sta lasciando tutto alle spalle per iniziare una nuova vita, perfino professionale, lontana dalle ombre che l’hanno tenuta in bilico per molto tempo.

La nuova vita di Belen

Nonostante sia impegnatissimo con il lavoro e con la nuova avventura di Affari tuoi su Rai1, Stefano De Martino riesce a trovare il tempo per la famiglia e per suo figlio, che ama moltissimo trascorrere il tempo con il suo papà. Per Belen si sta invece per aprire una nuova era televisiva. La showgirl ha infatti lasciato Mediaset due anni fa dopo moltissimi anni trascorsi alla conduzione di Tu Sì Que Vales e una breve parentesi a Le Iene davvero significativa, scegliendo di occuparsi unicamente delle sue attività imprenditoriali.

È ora ufficiale il suo passaggio a Warner Bros. Discovery, com’è accaduto per moltissimi dei conduttori Rai negli ultimi anni e con un programma che si prefigge l’obiettivo di indagare nei segreti più insondabili dell’amore. Sta già cercando le sue coppie, con un appello su Instagram, mentre non si conosce ancora la data di inizio del programma che dovrebbe andare in onda su Real Time.

Belen è una donna nuova che non è capace di rinunciare all’amore: lo ha detto più volte e sta mettendo in pratica questo proposito giorno dopo giorno. Pare infatti che la sua storia d’amore con Angelo Edoardo Galvano stia procedendo a gonfie vele, mentre il flirt con Elio Lorenzoni – che sembrava dover sfociare in un matrimonio – si è concluso da tempo. Non resta quindi che pensare ai figli e al lavoro che sta per tornare in maniera stabile. E in questo quadro di positività che ha saputo di disegnare così bene, non poteva mancare Stefano De Martino.