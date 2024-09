Belen e Stefano, pace fatta: lui è “pazzo” di Luna Marì

Fonte: IPA Stefano e Belen

Sembra tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore campano avrebbero trovato un nuovo equilibrio per il bene del figlio Santiago, come dimostrano alcuni recenti scatti. Nelle immagini, l’ex ballerino si dimostra amorevole ed affettuoso non solo con il suo primogenito, ma anche con Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino e l’affetto per la piccola Luna Marì

Dopo continui tira e molla e qualche dichiarazione al vetriolo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finalmente tornati in buoni rapporti. Spinti dall’affetto reciproco e desiderosi di regalare una vita serena al figlio Santiago, la showgirl argentina e il conduttore campano hanno messo da parte i dissapori, e si stanno dimostrando due “ex” modello. Lo testimoniano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi, che ritraggono De Martino nei panni di super papà.

Il settimanale racconta che il conduttore di Affari tuoi è arrivato in Vespa sotto la casa milanese di Belen per attendere l’arrivo di Santiago, di ritorno da scuola in autobus. Qui si è imbattutto nell’ex suocera Veronica Cozzani, che aveva con sé Luna Marì, la secondogenita della Rodriguez nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. A quanto pare, alla vista della piccola, Stefano non sarebbe riuscito a contenersi: “L’ha vista ed è letteralmente impazzito” riporta il magazine. E in effetti, le immagini, sembrano confermare le parole del fotografo: De Martino non può fare a meno di abbracciare e coccolare la bambina, facendole spazio anche sulla sua Vespa.

Un affetto che in verità il conduttore non aveva mai negato, nonostante le incomprensioni con la ex moglie: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo” aveva dichiarato qualche anno fa ad Oggi. E le recenti immagini sembrano decisamente confermare le sue affermazioni.

Stefano e Belen, il sereno dopo la tempesta

Se fino a qualche mese fa tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembravano esserci forti incomprensioni, oggi il rapporto tra i due sembra essere decisamente migliorato. Lo ha confermato la showgirl argentina in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera in occasione del suo 4oesimo compleanno: “Oggi io e Stefano siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini”.

Versione confermata anche da Stefano al podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT: “Non siamo la famiglia separata del Mulino Bianco. Siamo comunque una famiglia fatta di compromessi, del bambino che deve andare a scuola però vuole fare questo ecc. Ma nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi”. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che tra i primi a fare gli auguri a Belen per il suo nuovo programma, Only fun – Comico show, ci sia stato proprio il suo ex marito.