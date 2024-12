Come si sono conosciuti Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti? Amore a prima vista, per un legame che dura da 23 anni

Fonte: IPA Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti

Ricordi d’amore nello studio di Domenica In con Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti. Fianco a fianco, i due hanno parlato tanto della giovinezza del celebre artista, quanto del loro matrimonio. Un amore che prosegue ed è sempre più forte, la cui origine sembra ricalcare un po’ quelli che sono i dettami di film e serie Tv.

Il primo incontro

Sono ben 23 anni d’amore tra Andrea Bocelli e Veronica Berti. I due si sono subito scoperti anime affini e, non a caso, sono una coppia fin dal giorno del loro primo incontro. Hanno rispettivamente compreso come ci fosse qualcosa di speciale nell’altra persona, ma non solo.

Sorprende infatti l’insieme di elementi casuali che li hanno spinti a incontrarsi. Galeotta una festa, alla quale entrambi presero parte un po’ per caso. Lei è laureata in Management of Music and Performing Arts e proprio questa sua competenza ha favorito il momento speciale.

A causa anche di un tempo tremendo, i tecnici erano in gran ritardo e così lei ha provato a essere utile. La gente ha rapidamente iniziato a pensare lavorasse lì. Tra questi il suo ingegnere del suono, che le chiese dove fosse il pianoforte. In cambio del suo aiuto, la promessa di presentarle proprio Bocelli.

Lei non avrebbe mai chiesto tanto e, infatti, si sentì molto in imbarazzo in quel faccia a faccia un po’ forzato. Qualcosa però scattò innegabilmente. Tanto in comune, dall’opera ai libri e non solo. Lui le chiese anche l’età, sorprendendosi dinanzi a tanta cultura: “Ho fatto l’errore di chiederle quanti anni avesse. Lei mi ha detto 21 e mi sono detto ‘qui si perde tempo’. Invece è andato tutto bene”. Da allora non si sono più lasciati, data la confessione di lei a Mara Venier: “Conviviamo da allora”.

Una bugia d’amore

Andrea Bocelli aveva chiaramente capito che qualcosa di speciale potesse nascere. Non voleva lasciarsi sfuggire questa giovane donna, fino ad arrivare a mentirle. Il tutto però in maniera decisamente tenera.

Lei doveva tornare all’Università, avendo un esame il giorno dopo. Lui, con un viaggio negli Stati Uniti in programma in due giorni, le ha proposto di andare a casa sua: “Speravo non conoscesse bene la geografia. Le dissi che da Forte dei Marmi si sarebbe avvicinata, invece si allontanava parecchio. È venuta con me e da quella sera stessa stiamo insieme”.

La gelosia di Bocelli

“Per la prima volta abbiamo rischiato la separazione a causa del Blackberry”, la confessione divertita di Andrea Bocelli. Lei era fin troppo presa dal telefono: “Ero geloso. Amava più il telefono di me”.

I due si sono ritrovati a discutere più volte in merito, perché lei dedicava meno tempo a lui. Una confessione particolare, quella del cantante, che quasi come un bimbo spiega il suo stato d’animo: “Quando l’ho conosciuta era dedicata completamente a me. Mi ha viziato. Adesso ci sto provando (ad abituarmi) con tutte le mie forze”.

La verità è che lei lavora per lui e si occupa di tanti aspetti del suo quotidiano, soprattutto lavorativamente parlando. Ed ecco, dunque, la soluzione. Come in una seduta di terapia di coppia, lui ne approfitta per lanciarle un messaggio importante: “Dovrebbe imparare a delegare. Cosa che non fa affatto. Alla fine non ti gusti tutte le piccole cose della vita. Le cose che fanno bella la vita, sono quelle di tutti i giorni”.