Alba Parietti brilla a Venezia con l’abito sottoveste di Elisabetta Franchi

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della sesta serata: trionfano i colori, Moore in oro, Almodóvar in rosa

Alba Parietti riesce sempre a far parlare di sé: la showgirl è arrivata sul red carpet di Venezia e ha sfilato durante la sesta serata del Festival del Cinema con un look mozzafiato. Capelli al vento e un abito nero scintillante dal fascino intramontabile, Alba ha conquistato tutti con la sua bellezza di cui va sempre più orgogliosa.

Alba Parietti, lo slipdress scintillante

Per solcare il red carpet del Festival del Cinema di Venezia Alba Parietti ha scelto un look dal fascino intramontabile. La showgirl ha infatti indossato uno slipdress nero scintillante firmato da Elisabetta Franchi con le spalline sottili. L’abito tempestato di paillettes accompagnava il corpo fasciandolo nei punti giusti, regalandole una silhouette perfetta.

Una scelta azzeccatissima per un red carpet importante come quello di Venezia, che ha visto sfilare tra le altre anche Julianne Moore, Kasia Smutniak e Rocío Muñoz Morales. Alba ha catturato tutti con la sua irriverenza: ha giocato con il vento, passandosi le mani tra i capelli e improvvisando pose sensuali di fronte agli obiettivi dei fotografi.

Fonte: Getty Images

Splendida poi con il suo carré corto e sbarazzino, che sfoggia dallo scorso giugno: con l’arrivo dell’estate la conduttrice ha voluto alleggerire la sua lunga chioma, scaldando anche il colore, che adesso ha qualche sfumatura caramello. Per completare il suo look Alba Parietti ha indossato dei sandali alti con tacco a spillo, ovviamente ton sur ton con l’abito, e una parure di gioielli metallici firmati Elena Estaun, brand di jewelry spagnolo. Parietti per l’occasione ha scelto un maxi bracciale in ottone e degli orecchini pendenti lunghissimi intrecciati che esaltano il suo taglio corto.

Anche per l’arrivo in laguna la conduttrice aveva scelto di brillare, abbinando un top nero con scollo a v ricco di paillettes e lustrini con dei pantaloni cargo grigio chiaro – sempre un look firmato da Elisabetta Franchi e che aveva mostrato qualche giorno fa in anteprima su Instagram – per un mix sensuale e super femminile.

Alba Parietti, sensuale e splendida a 63 anni

Anche in questa occasione Alba Parietti non si è lasciata sfuggire l’occasione per porre l’accento sulla bellezza e sul fascino femminile delle donne di qualsiasi età. E così, commentando l’arrivo di due celebri divi di Hollywood a Venezia, ha scritto tra le storie di Instagram: “George Clooney e Brad Pitt hanno la mia stessa età: anche a loro dite che dovrebbero rassegnarsi o che sono vecchi patetici?“.

Icona sexy degli anni ’90, la soubrette non ha mai fatto mistero di vivere i cambiamenti del tempo che passa con ironia: si è spesso mostrata senza filtri, giocando con i suoi follower (ma anche con gli haters). Un modo per ispirare, a volte provocare, ma con la capacità di mandare sempre un messaggio potente rivolto a tutte le donne: “Per la società sono vecchia ma non lo sono né nella forma né nella sostanza. Tutte dobbiamo aspirare alla felicità fino all’ultimo, al meglio del meglio. Siamo grandi donne, a qualsiasi età”, aveva scritto qualche tempo fa. E non possiamo che essere d’accordo.