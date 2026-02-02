Affari Tuoi, Herbert Ballerina e Martina protagonisti ma la puntata lascia l’amaro in bocca

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Herbert Ballerina e Stefano De Martino a "Affari Tuoi"

Domenica 1 febbraio Stefano De Martino è tornato a guidare una nuova puntata di Affari Tuoi. L’appuntamento domenicale di Rai 1 ha regalato una serata ricca di colpi di scena e un finale che ha lasciato più di un rimpianto.

Protagonista della serata è stato Jonathan, il concorrente piemontese ribattezzato in studio “Jack Sparrow” per il suo look e il suo atteggiamento scanzonato. La sua partita ha tenuto tutti con il fiato sospeso muovendosi costantemente sul filo dell’equilibrio, tra scelte rischiose e momenti di incertezza.

A stemperare la tensione ci hanno pensato Martina ed Herbert Ballerina, protagonisti di un passo a due esilarante che ha alleggerito il clima.

“Affari Tuoi” “Jack Sparrow” prende il timone della partita

Jonathan, il “pirata” piemontese che il pubblico di Affari Tuoi segue ormai da quasi trenta puntate, arriva al centro dello studio con il numero 16 e accanto la moglie Ramona. L’avvio della sua partita è incoraggiante: il primo pacco elimina subito i dieci euro, una scelta fortunata che sembra promettere bene. Da lì in poi le aperture si alternano tra pacchi rossi e blu, mantenendo l’equilibrio e tenendo alta l’attenzione.

Il Dottore, però, entra in gioco molto presto con una prima offerta da 38mila euro. Jonathan ascolta, riflette e decide di rifiutare, convinto di poter spingersi oltre. Una scelta che, almeno inizialmente, non viene premiata: i due pacchi successivi sono entrambi rossi e l’atmosfera in studio si fa improvvisamente più tesa.

A spezzare il momento ci pensa l’arrivo del pacco con gli “occhiali da pioggia”, il gadget ideato da Herbert Ballerina, che strappa qualche sorriso e alleggerisce il clima. Subito dopo arriva la proposta di cambio, ma Jonathan non ha dubbi: “Il 16 è un numero importante”. E ancora una volta decide di restare fermo sulle sue convinzioni.

Martina ed Herbert, il passo a due che strappa il sorriso

Come spesso accade ad Affari Tuoi, il gioco alterna momenti più distesi ad altri decisamente più tesi, soprattutto in base ai pacchi che via via vengono scoperti. Fortunatamente, Stefano De Martino ha sempre un asso nella manica per stemperare la tensione quando l’aria si fa pesante.

In questo caso, il momento arriva quando Jonathan e Ramona scelgono il 17: basta uno sguardo di Herbert per capire che lì dentro c’è il “pacco Ballerina”.

Stefano De Martino aveva già preparato il terreno: “Martina ha preparato un passo a due, e non dico altro”, aveva anticipato tra le risate e la preoccupazione di Herbert. Poi, con un sorriso complice, aveva aggiunto: “Tenetevi forte”.

Sulle note di Grease entra in studio Martina: giacca di pelle addosso, si avvicina a Herbert come fosse una moderna Olivia Newton-John. Lui prova a seguirla con movimenti incerti, tra passi impacciati e tentativi di tenere il ritmo, mentre lo studio esplode in una risata collettiva. Più che un omaggio a Travolta, lo stacchetto sembra travolgere il braccio destro di Stefano, che si ritrova al centro di una coreografia improvvisata e irresistibilmente goffa.

Quando la musica si ferma, Martina non resiste: “Hai la standing ovation, si sono alzati tutti, hai fatto un figurone”. Stefano ribatte subito: “Tutti in piedi per andare via”. Poi, chiudendo il siparietto, il conduttore lancia un invito: “Passo a due ogni domenica”.

Una partita che lascia l’amaro in bocca nonostante il cambio

Archiviato il momento del passo a due, la puntata riprende il suo ritmo e la tensione torna subito al centro dello studio. Jonathan trova i 75mila euro, ma non si lascia scoraggiare: le cifre alte sono ancora molte in gioco e, soprattutto, manca ancora il pacco nero.

Il Dottore approfitta dell’attimo e avanza con una nuova offerta da 38mila euro, che il concorrente decide di rifiutare. Dopo un’altra apertura fortunata, arriva la proposta di cambio: Jonathan sceglie di restare fermo sulle sue convinzioni, ma il pacco successivo nasconde una brutta sorpresa, con l’uscita dei 300mila euro.

Il Dottore torna all’attacco con un’offerta da 20mila euro, rifiutata ancora una volta. Subito dopo arriva il pacco nero, che contiene solo 50 euro e riaccende gli animi del pubblico. A quel punto la partita torna saldamente nelle mani del Dottore, che propone un nuovo cambio. Questa volta Jonathan si lascia convincere e scambia il suo 16 con il 13. Una scelta che si rivela azzeccata: nel suo vecchio pacco c’era Gennarino, che entra in studio e riporta un po’ di sorriso.

Si arriva così alla fase finale con due pacchi blu e due rossi. Jonathan rifiuta l’ultima offerta del Dottore per provare a giocare fino in fondo, ma la situazione, con due rossi e un blu rimasti, lo mette in difficoltà e lo fa tentennare. Il Dottore ripropone allora i 38mila euro iniziali. Dopo qualche attimo di esitazione, Jonathan decide di accettare e non rischiare oltre.

Una scelta comprensibile, ma che lascia l’amaro in bocca: nel pacco numero 13 c’erano infatti 200mila euro.