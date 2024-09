Affari Tuoi, Max Giusti su budget e concorrenti: “Ho visto dirigenti Rai piangere”

Fonte: IPA Max Giusti e Stefano De Martino

Apri un pacco, perdi 20000 euro, ne apri un altro e ne perdi 50000. Ma se quello che ti rimane è quello da 100000 euro? Allora la tua strategia ha premiato la tua fortuna. Impossibile non rimanere affascinati dal gioco di Affari Tuoi. Un gioco televisivo in cui la buona dei concorrenti va a braccetto con la loro capacità di resistere alle scelte del “Dottore” (che propone affari al ribasso) o, in alternativa, con la loro voglia di portare a casa qualcosa, cedendo alle lusinghe dello stesso. Sono tante però le domande circa il programma Rai che sono a lungo rimaste irrisolte. A far luce su alcuni aspetti gustosi del programma ora condotto da Stefano De Martino è stato Max Giusti, ex conduttore amatissimo di Affari Tuoi dal 2008 al 2013, in un’intervista nel podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Max Giusti: “Il budget di Affari Tuoi”

Affari Tuoi, dopo la direzione di Amadeus, è ora passato all’attenta conduzione di Stefano De Martino. Il programma sembra non aver risentito del cambio (anche generazionale) almeno in termini di successo riscosso nel pubblico. Un game show che non ha rivali neanche in termini di partecipazione. Quello che piace, tra le altre cose, è quel certo alone di mistero sui meccanismi che lo regolano. Su come vengano “contrattate” le vincite tra concorrenti e “Dottore”, su quale sia il budget a puntata. La memoria ci porta a vittorie clamorose, con cifre da capogiro, e chiedersi quale sia il massimale a puntata è comprensibile.

A far luce su alcuni di questi aspetti è l’ex conduttore del programma, Max Giusti, che, ospite del podcast Tintoria, ha risposto con trasparenza alle domande rivoltegli da Rapone e Tinti. Chiaramente Giusti si rifà alle dinamiche del suo periodo di conduzione, su quello attuale nulla è stato detto. Il tutto in un’atmosfera giocosa e festosa, ricordando il passato successo. Si arriva, così, anche a toccare la questione del meccanismo di gioco di Affari Tuoi. La fortuna dei “pacchisti” ha un suo peso, ma, sembrerebbe, fino ad un certo punto. Max Giusti spiega che ogni game show ha un tetto massimo di vincita che, talvolta, può essere superato, ma poi ci sono delle conseguenze.

Le parole di Giusti su Affari Tuoi

“Ogni gioco ha un budget, quello di Affari Tuoi era molto alto: 33mila euro a puntata, cioè ogni puntata aveva la possibilità di costare 33mila euro. Quindi che succedeva. Se avevano vinto da poco cercavano di levargli sti soldi perché 500mila, 500mila… e tu vedevi il dottore che diceva: ‘Bene, ma tu non lasceresti questo pacco numero 13, dove dentro c’erano i 300mila, in cambio di’. E se la risposta era no quello mi tremava sotto e cercava il sistema per cambiare”.

Giusti ha aggiunto anche dei retroscena relativi al fatto che quando è capitato che la situazione sfuggisse di mano e che, quindi, ci fossero più vittorie di quelle previste, a pagarne erano proprio i vertici dell’azienda: “A volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500mila che piangevano perché non sapevano come fare e io godevo come un pazzo perché tanto mica erano soldi miei, che me frega”.