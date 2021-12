Regali per gli amanti delle piante: 10 idee regalo uniche per stupire

Dedicarsi alle piante ed al giardinaggio migliora lo stress, riduce la tensione e migliora l’umore: se stai cercando un regalo per una persona che ama le piante e il giardino, sei nel posto giusto. In questo articolo troverai una selezione di 10 idee regalo per gli amanti delle piante.

10 idee regalo per chi ama le piante

Gli appassionati di piante, fiori e giardinaggio adorano tutto quello che riguarda questo mondo: dai vasi colorati, agli attrezzi per il giardinaggio, ai libri botanici, tutto è sempre utile e ben accetto dagli amanti delle piante. Se devi fare un regalo ad una persona con il pollice verde, abbiamo selezionato per te 10 idee regalo per andare a colpo sicuro.

Kit di erbe aromatiche

I kit per erbe aromatiche sono una delle idee regalo più in voga negli ultimi tempi per gli amanti di fiori e piante. Si tratta di kit che permettono di prendersi cura delle erbette fin dalla loro nascita, partendo da semplici semini. Così gli appassionati possono vederle crescere pian piano ed utilizzarne le foglioline per insaporire i loro piatti una volta cresciute. L’idea regalo è adatta a tutte le persone di ogni età.

Kit per bonsai

I bonsai sono un vero must fra gli appassionati di giardinaggio. Prendersi cura delle piante prendendo spunto dalle antiche tecniche giapponesi è una vera e propria arte alla quale nessun appassionato è in grado di rinunciare. Le piante vanno curate e potate seguendo speciali tecniche orticolturali capaci di far crescere alberi nani in vaso. In commercio possiamo trovare dei kit già pronti, completi anche di vasetti, per dedicarsi a questa antica arte.

Libri su piante e fiori

Per quanto si possano amare le piante, è quasi impossibile conoscere nel dettaglio preferenze e tecniche di crescita, fioritura e propagazione. Regalare un libro ad un amante delle piante è sicuramente un’idea azzeccata e perfetta per ogni occasione. Inoltre, non sono disponibili solo libri dedicati alla crescita rigogliosa delle piante, ma anche volumi per imparare ad arredare la casa sistemando in posti strategici le numerose piante che sicuramente possiede un appassionato del settore.

Vasi per piante

I vasi per le piante non sono mai abbastanza: un vero appassionato li coordina con il resto dell’arredamento cercando di organizzare ambienti verdi nelle aree della casa dedicate a questo scopo. Puoi quindi regalare ad un amante delle piante dei nuovi vasi, magari scegliendone alcuni particolari o colorati.

Lampada per la crescita delle piante

A volte non sempre la passione per il verde si addice all’ambiente in cui viviamo. Alcune abitazioni non godono di un’illuminazione ottimale a sfavore delle piante che invece necessitano di luce naturale per crescere in modo rigoglioso. A tutto però, si sa, esiste un rimedio: se la casa è poco illuminata possiamo regalare una lampada per le piante, uno strumento utilissimo per migliorare lo stato di salute generale delle piante, portandole addirittura a fiorire.

Attrezzi per giardinaggio

Per rinvasare, piantare e tagliare le piantine servono i giusti attrezzi: che siano per l’orto, per delle piante da vaso o per la cura del giardino gli attrezzi come paletta, rastrello e forbici sono sempre utilissimi e, con il tempo, tendono a rovinarsi non svolgendo più al meglio il loro compito. Per questo motivo puoi regalare ad occhi chiusi un set per il giardinaggio ad un appassionato di piante e fiori: sarà un regalo molto utilizzato ed apprezzato.

Vasi per la propagazione delle talee

In casa le piante non sono mai abbastanza per un appassionato di giardinaggio e la tentazione di provare a propagarne una da una talea è troppo forte per resistergli: chi ama le piante prova a spesso a riprodurle, per creare nuove piantine da regalare o da posizionare in altre stanze della casa. La maggior parte delle piante si può riprodurre tramite talea, ovvero tagliandone un rametto e mettendolo in acqua a radicare per alcune settimane. Per non ritrovarsi con dei brutti vasetti di vetro sparsi per la casa, possiamo optare per dei vasi di accrescimento per talee, studiati per riprodurre le piante in acqua aggiungendo un tocco di eleganza alla stanza. Potrebbe essere questo il regalo perfetto per un passionato di piante e fiori!

Lo smart garden

Regalare uno smart garden ad un amante delle piante è sicuramente un gesto azzeccato. Cos’è uno smart garden? È un trucco per coltivare piante ed erbe aromatiche in casa in quanto si tratta di speciali serre complete di tutto, dal kit di illuminazione al sistema di irrigazione. Alcuni, non hanno nemmeno bisogno della terra per fare crescere le piante.

Il marimo

Il marimo, detto anche “alga palla” è un’alga di acqua dolce con una storia davvero particolare. In Giappone il marimo è considerata una pianta portafortuna, simbolo di amore eterno e di prosperità: si stima che in natura possano vivere anche 200 anni. La cura del marimo è estremamente semplice, in quanto può crescere rigoglioso sia all’interno di acquari che in barattoli o vaschette di vetro contenenti acqua dolce, posizionandolo in un’area della casa non troppo buia, ma non al sole diretto. L’acqua dovrebbe essere sostituita ogni dieci giorni circa per farlo crescere in modo rigoglioso.

Un terrario

Un terrario per piante è un modo creativo per permettere ad un appassionato di piante e fiori di realizzare una decorazione floreale con le proprie mani, accostando sapientemente alcune piantine, spesso del genere succulente. Riempendo il terrario di terriccio, sabbia, rocce e piantine si possono creare degli accostamenti unici e personalizzati. Ogni amante delle piante vorrebbe ricevere un terrario in regalo!