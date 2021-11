Regali per chi ama leggere: 13 idee regalo che ogni amante della lettura vorrebbe ricevere

Sono tante le persone che amano leggere e non è difficile trovare idee regalo per gli amanti della lettura: in questo settore infatti, ci sono molti gadget e prodotti utili da regalare a chi ama passare ore immerso nella lettura di un buon libro.

Quest’anno vogliamo aiutarti a scegliere ed abbiamo realizzato una lista di regali per chi ama leggere: troverai sicuramente il regalo perfetto da donare in ogni occasione.

Regali per chi ama leggere: una selezione di idee

Oltre ai libri da leggere, sono disponibili tanti gadget e accessori dedicati agli amanti della lettura che oltre ad essere belli, sono anche utili.

Un buon libro da regalare

Primo fra tutti, ovviamente, non può mancare un buon libro. Chi ama leggere non è mai sazio di letture pertanto possiamo puntare sulle nuove uscite o scegliere fra uno dei classici disponibili. Un buon libro sarà sempre apprezzato.

Ebook reader: la lettura diventa digitale

I libri di carta, piano piano, vengono sostituiti dagli e-book, ovvero da libri digitali che offrono tantissimi vantaggi: i nuovi libri hanno un costo decisamente più basso rispetto alla versione cartacea, ma non solo. Scegliere i libri digitali permette di risparmiare carta, a favore dell’ambiente, risparmiare sui costi dei titoli e risparmiare spazio in casa. Per leggere un e-book è necessario dotarsi di un lettore “ebook reader” che, fra i numerosi vantaggi, offre anche quello di essere trasportato ovunque grazie alla sue ridotte dimensioni: in un solo lettore possono essere custoditi centinaia di libri digitali.

Custodia per ebook reader

Per proteggere un ebook reader, è importante dotarsi di un’apposita custodia che lo protegge da urti, graffi accidentali e dalla polvere. Le custodie per lettori digitali sono perfette per essere acquistare insieme a un ebook reader oppure per essere donate a chi ha acquistato il lettore, ma non la custodia protettiva.

Un buono per comprare libri

Un’ottima ide regalo per chi non riesce proprio a scegliere, è quella di donare un buono regalo affinchè il destinatario possa utilizzarlo per acquistare quello che desidera: potrà usarlo, per esempio, per comprare dei nuovi libri.

Segnalibri: un dono utile ed economico

Chi ama leggere sicuramente divorerà ogni romanzo, ma difficilmente potrà farlo in una sola volta. Ecco allora che un pratico segnalibro gli permetterà di riprendere la lettura dal punto in cui l’aveva interrotta.

Fermalibri

Coloro che adorano trascorrere ore e ore in compagnia di un buon romanzo, probabilmente avranno i piani della libreria completamente occupati, magari con dei volumi posti uno sopra all’altro ai lati per impedire agli altri di cadere. Un buon fermalibri sarà quindi particolarmente gradito, perché permetterà loro di tenere tutte le file in perfetto ordine e trovare ogni volta al volo il volume che cercano.

Lampade da tavolo

Una lampada da tavolo è un regalo che risulterà particolarmente apprezzato da chi è abituato a chiudere la giornata concedendosi qualche ora di lettura sotto alle coperte. Abat-jour ideali per essere collocate sul comò di una camera classica o luci da tavolo senza fili dal design moderno, le lampade da scrivania faranno senza dubbio la gioia di ogni amante della lettura.

Lampada per lettura dei libri

Pensate per offrire una perfetta visibilità a chi legge, senza recare fastidio a coloro che gli stanno accanto, le lampade da libri sono provviste di una pratica pinza che consente di fissarle al volume. Un consiglio? Preferite sempre quelle con braccio orientabile, che danno modo di direzionare il flusso luminoso avvicinandolo all’occorrenza (quando i caratteri sono particolarmente piccoli) in modo tale da non affaticare gli occhi.

Page Holder

Ideali per chi adora trascorrere del tempo leggendo nella massima comodità, i Page Holder consentono di tenere il libro con una sola mano (o meglio con un solo dito). Molto carino, sono spesso realizzati in modo artigianale e in legno.

Leggio

Un oggetto che sembra non passare mai di moda e trovare sempre il consenso degli appassionati di libri, il leggio può essere scelto in legno, con preziosi intarsi che lo rendono perfetto per una collocazione sul tavolo di un salotto arredato in stile classico, oppure in metallo, per chi adora circondarsi di cose dal fascino moderno. Potrebbe anche essere un’idea originale per un regalo all’amica che adora perdersi tra i fornelli: in questo caso il leggio porta libro ricette potrebbe anche trasformarsi in un porta smartphone, per consentire così di realizzare golose preparazioni seguendo i consigli presenti in rete.

Custodia per libri

Chi ama i libri non potrà certo sopportare l’idea che possano sciuparsi. Ecco perché sarà particolarmente felice di ricevere in dono una custodia per libri. Se poi il destinatario preferisce la versione digitale ai libri cartacei è possibile trovare in commercio delle custodie rigide per lettori e- book che sicuramente risulteranno apprezzatissime.

Mini libri con cioccolatini

E se regalassi un libro …. che non è un libro? Dedicati a chi adora deliziare il palato con prodotti di ottima qualità i minilibri con cioccolatini sono il dono perfetto da fare all’amico particolarmente goloso. Vedendoli sembrano dei veri libri, e spesso la copertina è caratterizzata da fantasie dedicate alle feste in cui vengono regalati. All’interno però, al posto delle pagine, contengono gustosissimi dolcetti pensati per chi non ama divorare solo i libri!

Moleskine Books Journal

Ideato per chi vuole poter raccogliere in un unico taccuino tutte le impressioni e le sensazioni date da ogni romanzo, il Moleskine Books Journal è un taccuino a copertina rigida che permette di catalogare i volumi in ordine alfabetico. Potrà rivelarsi utilissimo per l’amico che vuole tenere traccia di ogni libro letto, annotandoci riflessioni e citazioni che potrà poi facilmente recuperare in un attimo.