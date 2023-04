Come arredare le stanze di casa in base al colore

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Se anche tu ami le case colorate, saprai che la selezione del colore giusto per una stanza può trasformarsi in un vero e proprio campo minato, con infinite scelte e sottili sfumature da comprendere e superare.

Scegliere il colore giusto per una stanza è una delle parti più difficili quando si arreda. La vera sfida consiste nel comprendere come combinare il colore delle pareti con gli elementi di arredamento esistenti e con la luce naturale della stanza.

Fortunatamente, esistono tecniche e strumenti che possono aiutare nella scelta del colore giusto per le stanze e ci affideremo proprio a questi per capire come portare colore in casa per decorare con gusto.

La ruota dei colori è uno strumento prezioso per creare combinazioni di colori forti. Questa tecnica consiste nell’utilizzare colori complementari per creare un effetto di contrasto e profondità nella stanza. Allo stesso tempo, l’uso di tonalità accentate e neutre può contribuire a creare un ambiente più rilassante e accogliente.

Insomma, scegliere il colore giusto per la stanza può sembrare una sfida insormontabile, ma con un po’ di aiuto e la giusta dose di creatività, puoi trasformare la tua casa in un luogo accogliente e alla moda, riflettendo la tua personalità e il tuo stile unico.

Come scegliere il colore in casa

Come dicevamo, abbracciare la teoria del colore per scegliere le tinte da portare in casa può aiutare a orientarsi nella giusta direzione.

Il colore rosso evoca la passione, l’energia e l’azione, ed è ideale per le sale da pranzo per la sua capacità di stuzzicare il metabolismo. Tuttavia, tonalità più scure di rosso-brunastro possono creare un’atmosfera elegante e drammatica, rendendo la camera da letto un ambiente caldo e accogliente.

Il colore blu, d’altra parte, può suscitare diverse emozioni, dal senso di tranquillità e calma alle connotazioni di intelligenza e raffinatezza. Si tratta di una scelta ideale per la camera da letto se si sceglie una tonalità più chiara, ma le tonalità più scure possono essere adatte per l’ufficio, il soggiorno o la cucina.

Il giallo, invece, rappresenta l’energia, la felicità e l’ottimismo, e può essere utilizzato in cucina o in un ufficio domestico per creare un’atmosfera vivace. Tuttavia, va evitato in camera da letto, uno spazio dedicato al riposo.

Il verde è il colore primario della natura e dell’aria aperta, che trasmette serenità e calma, ed è ideale per decorare la camera da letto o il soggiorno. Simboleggia il rinnovamento e la crescita, e può essere utilizzato in tutte le stanze della casa.

Infine, il bianco rappresenta la purezza, l’innocenza e i nuovi inizi, ed è adatto per qualsiasi stanza in cui si voglia creare ordine e luminosità. Inoltre, è ideale per una sala ricca di quadri o di arredamenti ben curati.

Case colorate con la giusta illuminazione

Un altro fattore importante da considerare nella scelta del colore è la luce naturale presente nella stanza. Per esempio, le stanze esposte a nord richiedono colori caldi per creare un’atmosfera accogliente, mentre i toni tenui e chiari possono massimizzare la sensazione di luce e spazio nelle stanze esposte a sud.

Per le stanze esposte ad est, i toni di verde o di blu chiaro possono avere un effetto calmante, mentre per le stanze esposte ad ovest si consigliano toni caldi.

Gli interior designer suggeriscono di utilizzare anche il contrasto cromatico per creare un impatto visivo. La scelta di colori contrastanti può infatti aumentare l’effetto visivo di una stanza, rendendola più interessante e accattivante.

Il colore pareti perfetto

Trasformare uno spazio con personalità e carattere è facile con l’aiuto del colore. I colori forti e vivaci sono perfetti per le stanze in cui si vuole intrattenere o svolgere molte attività, come la cucina o il soggiorno.

Un tocco di colore audace e contrastante aggiunge impatto e sorpresa a uno schema tenue. In alternativa, i colori accesi funzionano benissimo negli spazi con molta luce naturale e possono essere utilizzati in modo più abbondante senza risultare eccessivi.

Usa tonalità calde e fangose per una decorazione classica e senza tempo. Il blu e il verde, invece, i colori fondamentali della natura, spesso combinati insieme danno un effetto magnifico. Inoltre, i colori vivaci e forti sono perfetti per creare interni ispirati e aggiungere personalità alle stanze.

Come scegliere il colore delle pareti di casa

Ci sono alcuni colori che sono ritenuti evergreen per le pareti della tua casa. Questi hanno il pregio di renderla un luogo accogliente e confortevole per te e per i tuoi ospiti. Poi ce ne sono altri decisamente più audaci che danno carattere e attirano sicuramente l’attenzione.

Colore pareti soggiorno

Il soggiorno è la zona principale della casa, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo e intratteniamo gli ospiti. Scegli tra tonalità terrose o neutre come menta acqua, vaniglia francese, verde smeraldo o bianco per un’atmosfera rilassante, o il grigio, il blu o il beige per un look più classico.

Se vuoi osare, il nero può essere la scelta giusta per dare un tocco insolito al tuo soggiorno.

Case colorate: le pareti della sala da pranzo

La sala da pranzo è un altro luogo importante in cui condividiamo momenti speciali con i nostri cari. Scegli tonalità più calde di rosso e giallo per una sensazione di accoglienza e vitalità, o tonalità più luminose di verde, giallo o viola per far sembrare la stanza più grande.

Rivitalizza la stanza con tende in colori complementari o con carta da parati metallica per un tocco glam.

Le pareti dell’ufficio

Per il tuo home office, le sfumature di grigio sono un’ottima scelta per le pareti, con tonalità più scure per le pareti accentate e blu intenso per lo sfondo del tuo computer.

Sperimenta anche sfumature di verde terroso, corallo o pesca o colori vivaci come il giallo per stimolare la creatività.

Se hai una sala studio, invece, scegli tonalità che migliorino la messa a fuoco e la concentrazione, come il rosso o diverse tonalità di verde e grigio intenso. Anche l’arancione e il giallo possono essere scelte eccellenti per aumentare l’attenzione e la concentrazione.

Colori per la cameretta

Per le camerette dei bambini, opta per colori rilassanti come rosa pallido, azzurro baby o tonalità più tenui del giallo, per dare un effetto calmante ai tuoi piccoli. Se vuoi osare, seleziona una tonalità più luminosa per aggiungere un po’ di entusiasmo.

Come dipingere la stanza degli ospiti

Infine, nella stanza degli ospiti, scegli una combinazione di colori come tonalità guscio d’uovo, sfumature di limone o neutri cremosi per una sensazione di calma e relax. Il marrone cioccolato è perfetto per rendere la stanza accogliente e confortevole, completato con mobili in legno massello per far sentire i tuoi ospiti i benvenuti.

Come abbinare colori e accessori in casa

Per far risplendere i tuoi accessori, devi trovare il giusto equilibrio di colori. I colori neutri, ad esempio, creano una base morbida e delicata su cui i tuoi oggetti d’antiquariato, l’arte e gli altri abbellimenti possono cantare. Utilizzando superfici tattili, tessuti geometrici e arredi eclettici, invece, puoi creare strati di interesse senza soffocare gli elementi individuali degli interni.

Esamina attentamente le sfumature di colore della stanza prima di selezionare la vernice più adatta. È importante trovare il giusto equilibrio minerale e non esagerare con le sfumature di grigio o marrone, che potrebbero complicare l’aggiunta di mobili e altri elementi.

Per creare un ambiente armonioso dipingi soffitto, pareti e battiscopa nella stessa tonalità di vernice, evitando così interruzioni visive fastidiose e migliorando i dettagli architettonici in modo sobrio.

Se invece vuoi aggiungere vivacità e ottimismo alla tua casa, l’arancione vibrante è la scelta perfetta. Con pigmenti terrosi, questo colore può dare profondità e vita a qualsiasi schema. L’arancione è ideale per una cucina a pianta aperta, perché offre uno sfondo drammatico ma familiare. Per un tocco giocoso, abbina l’arancione con una tonalità rosa sui mobili della cucina.

Sperimentare con il colore è un’arte, e scegliere la tonalità giusta può trasformare completamente l’aspetto di una stanza. Scegli un ricco rosso ruggine se cerchi una tonalità seducente e avvolgente per una stanza piccola e accogliente. Utilizza invece un profondo rosso indiano per creare uno sfondo splendido per salotti o corridoi, abbinandolo al legno per accentuare la profondità del tono.

Se vuoi dare alla stanza una svolta dark, il marrone cioccolato intenso è la scelta perfetta. Puoi anche creare un colore meravigliosamente mutevole usando l’ocra rossa, il viola e il verde per una deliziosa alternativa scura alle pareti nere o grigio scuro.

Il viola intenso, con la sua opulenza e intimità, è garantito per portare drammaticità alle stanze con poca luce naturale. Attenta però a selezionare il tono giusto, perché i viola con un sottotono rosso creano uno spazio caldo e intimo, mentre quelli basati sul blu sono più freddi.

Infine, se vuoi un colore classico ed elegante, il blu dai toni medi è la scelta giusta. Il blu è versatile e senza tempo, ma bisogna scegliere i toni giusti per ogni situazione. Un muro in una tonalità di blu medio può essere un punto focale perfetto per quadri e oggetti d’arte, soprattutto se abbinato a colori accesi e a un forte disegno geometrico.

Scegliere il colore giusto può cambiare completamente l’atmosfera della stanza; quindi, sperimenta e abbi il coraggio di uscire dalla zona di comfort.