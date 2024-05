Il pavimento in cotto si abbina perfettamente a numerosi stili, non solo al country. Rispetto alla tonalità si bilancia a mobili delicati e moderni

Fonte: 123rf Come arredare casa con un pavimento in cotto: idee e consigli su mobili e stili

Il pavimento in cotto è un classico senza tempo, capace di donare calore e accoglienza a qualsiasi ambiente. Sia che si tratti di autentico cotto fatto a mano, sia che si scelga il più pratico grès porcellanato effetto cotto, questo tipo di pavimentazione si presta a una varietà di stili di arredamento.

Molte case italiane antiche vantano pavimenti in cotto, un materiale argilloso noto per i bassi costi di lavorazione e la sua resistenza. Originariamente utilizzato nelle abitazioni rurali, il cotto è diventato un simbolo di queste costruzioni. Il suo colore rossastro, la texture grezza e la finitura satinata o opaca donano un calore avvolgente agli ambienti, rendendoli immediatamente accoglienti.

Vediamo insieme come scegliere i mobili più adatti e quali accorgimenti adottare per valorizzare al meglio la vostra casa con un pavimento in cotto.

Perché scegliere il pavimento in cotto

Il pavimento in cotto naturale è rinomato per la sua resistenza e durata, oltre che per il suo impatto estetico. Richiede però una manutenzione accurata poiché tende a macchiarsi facilmente, rendendolo meno indicato per ambienti come la cucina o il bagno.

Il grès porcellanato effetto cotto, invece, offre una maggiore resistenza a macchie e usura, oltre a un costo inferiore e una vasta gamma di varianti cromatiche.

Mobili per ogni stile di arredamento

Contrariamente a quanto si possa pensare, il pavimento in cotto non è limitato a stili classici o rustici. È infatti molto versatile e può essere abbinato con successo a mobili moderni, industriali e persino etnici. L’importante è scegliere gli elementi d’arredo giusti e prestare attenzione ai dettagli.

Pavimento in cotto e mobili bianchi: eleganza e raffinatezza

Per un ambiente elegante e chic, abbinare un pavimento in cotto a mobili bianchi è una scelta vincente. Questo contrasto crea un’atmosfera luminosa e sofisticata, ideale per cucine e sale da pranzo.

Se preferite un look più moderno, optate per piastrelle in cotto chiaro; per un effetto più rustico, scegliete il cotto scuro. Completate l’arredamento con elementi metallici come oro, argento o bronzo per un tocco di classe.

Stile classico con pavimento in cotto scuro

Il cotto scuro si sposa perfettamente con uno stile d’arredamento classico e tradizionale. In soggiorno, abbinatelo a mobili chiari per mantenere la luminosità dell’ambiente. Un camino può essere un elemento centrale che esalta il calore del cotto.

Scegliete mobili in legno e complementi dai colori caldi, come un divano color ocra e tappeti in fibre naturali, per creare un’atmosfera accogliente e familiare.

Country, ma non troppo

Il pavimento in cotto è un classico delle case di campagna, ma per evitare un effetto eccessivamente rustico, è meglio non esagerare con legno, ceste di vimini e materiali grezzi. Meglio optare per mobili visivamente leggeri, introducendo uno o due arredi dal mood rustico o country per stanza, per mantenere l’equilibrio senza appesantire l’ambiente.

Fonte: 123rf

Arredamento moderno con pavimento in cotto

Il pavimento in cotto può essere abbinato con successo anche a mobili moderni. Optate per arredi dalle linee pulite e minimali, preferibilmente in legno chiaro. In camera da letto, un letto e comodini dal design essenziale, insieme a lampade da tavolo e stampe con cornici semplici, creano un ambiente armonioso e contemporaneo.

Per un tocco di colore, rivestite la parete dietro il letto con mattonelle in cotto chiaro o mosaici dai colori più accesi.

Stile etnico e pavimento in cotto

Il pavimento in cotto si abbina perfettamente anche a un arredamento in stile etnico e shabby chic. Prediligete pareti chiare e tendaggi leggeri, oppure eliminate del tutto le tende per far entrare più luce possibile. Scegliete mobili in materiali naturali come vimini e legno, e arricchite l’ambiente con lampade calde e tessuti dai motivi tribali e astratti. In questo modo, creerete un’atmosfera esotica e accogliente.

Stile industriale con pavimento in cotto

Anche lo stile industriale può trovare un’ottima combinazione con il pavimento in cotto. Scegliete mobili dalle linee rigide e squadrate nei toni del grigio, legno scuro o acciaio. In cucina, faretti sospesi e carrelli in legno e metallo possono creare un’atmosfera urbana e moderna. Pochi elementi ben scelti possono trasformare l’ambiente in uno spazio dal carattere forte e distintivo.

Per un look urbano e meno rustico, ispirati al mood da loft. Scegli mobili bassi come divani senza piedini, pouf tondi e librerie lineari a tutta altezza. Aggiungi dettagli rustici per un mix contemporaneo e accogliente.

Come arredare casa col pavimento in cotto: le tonalità da scegliere

Il legno è il materiale che meglio si sposa con il pavimento in cotto, creando una sinergia naturale e affascinante. Bisogna però considerare la tonalità del cotto stesso, che può variare dal rosso terroso all’arancio e al giallo, con sfumature che spaziano dal marrone chiaro al color terracotta.

Per bilanciare il calore del pavimento in cotto, utilizza tinte fredde. Che siano scure o chiare, queste tonalità aiutano a mantenere l’armonia visiva. Il bianco, un classico intramontabile, è perfetto, come spiegato poco fa, per creare contrasto e luminosità.

L’abbinamento neutro di grigio e bianco si armonizza perfettamente con il caldo terracotta del cotto, creando uno sfondo soft che permette ulteriori accostamenti di colore. Questa combinazione è ideale se la casa ha pareti o soffitti in pietra, mattoni o legno.

Per un abbinamento inaspettato, declinate il colore terracotta nelle sue sfumature più delicate come il rosa antico, il salmone e il nude. Inserite elementi in legno sbiancato o in legno multistrato non trattato. L’effetto sarà molto elegante, a patto di bilanciare bene le tinte.

Se il pavimento in cotto ha una tonalità intensa di rosso, è possibile bilanciarlo con colori neutri come il nero, il bianco e tonalità fredde. Anche colori come il verde, il blu o il rosa possono essere utilizzati, purché della stessa intensità della tonalità del cotto. Legni scuri, il noce canaletto o il mogano con sfumature rosse sono ideali.

Se il pavimento in cotto presenta tonalità più neutre e meno rosse, optate per colori come il bianco o tonalità decise come il verde e il blu. I legni chiari come il rovere si abbinano perfettamente, e l’aggiunta di dettagli metallici, specialmente in bronzo o dorato, può rendere l’interno più vivace e attenuare l’intensità del cotto.