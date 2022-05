Prima Comunione: idee regalo sorprendenti per lui e per lei

Da sempre la fine della primavera coincide con il periodo delle grandi celebrazioni come quelle delle comunioni. Il sacramento vede bambini e bambine unirsi con la famiglia in un momento di festa, tra pranzi in allegria e chiacchiere con i propri cari. Un momento emozionante e di passaggio, che rimane impresso nella memoria di ogni ragazzino.

La tradizione vuole che al festeggiato venga fatto un regalo, un presente che lo accompagni nel nuovo percorso di vita e che simboleggi nel tempo il momento della comunione. Scegliere il dono perfetto è però difficile, specie al giorno d’oggi. Bambini e bambine hanno gusti diversi rispetto ai nostri, ma è ancora possibile sorprenderli e strappargli un sincero sorriso, ricco di gratitudine, rendendo questa giornata unica e memorabile.

Abbiamo pensato, quindi, di aiutarvi in questo compito raggruppando qui di seguito alcune delle migliori idee regalo per la comunione, per lui e per lei.

Un orologio giovanile e raffinato per lui e per lei

Un regalo tradizionale e sempre ben accetto sono gli orologi. Essendo il destinatario un bambino, meglio optare per modelli colorati e meno impegnativi. Magari con cinturini di tessuto o di gomma, in modo da rendere più resistente l’accessorio. Bellissimi quelli di Festina o di Hip Hop, offrono una buona varietà di cinturini. Bimbi e bimbe adoreranno avere al polso un orologio “da grandi” ma con colori vivaci e magari qualche glitter.

Hip Hop orologio Solo Tempo Sparkling Mania Un orologio in silicone, resistente e dal design giovane e brillantinato

Offerta Festina orologio Cronograph da bambino Orologio con cinturino in tessuto colorato

Uno smartwatch per i ragazzini più tech

Lo smartwatch per bambini è l’ideale per gli amanti del tech. Questo modello è pensato per effettuare chiamate a due vie, rimanendo in contatto con gli amici e la famiglia. C’è un lettore musicale, dei giochi divertenti, una fotocamera, una torcia, una sveglia, la funzione SOS e moltissimo altro. Un orologio smart ricco di funzionalità utili che sicuramente colpirà il cuore di ogni ragazzino e ragazzina curioso e attento alla tecnologie. Ovviamente, renderà contenti anche i genitori, che potranno contattare facilmente i figli.

Offerta Uno smartwatch per bambini Con quadrante touch, disponibile in diversi colori, per fare contenti tutti i gusti

Una preziosa collana con Swarovski per bambine

Più tradizionale e di classi invece il gioiello con ciondolo. Il regalo rimarrà sempre come ricordo di questo momento. Abbiamo pensato ad una collana in argento 925, con un grazioso angioletto. Impreziosita da uno Swarovski blu, è ipoallergenica, fine ed elegante. Perfetta per ragazzine e bambine che amano gli accessori e i dettagli luminosi. L’angioletto poi, è proprio il simbolo dei sacramenti per bambini.

Collana con angioletto in argento e Swarovski Perfetta per tutte le bambine che adorano i gioiellini

Una cornice portafoto in argento per conservare i ricordi

Non c’è regalo più romantico e apprezzato di una cornice portafoto in argento laminato con retro in legno di ciliegio. Con finiture e dettagli che la rendono perfetta per ricordare la santa comunione.

Perfetta per conservare i ricordi più preziosi della famiglia e degli eventi importanti come la Prima Comunione, bellissima da esporre in casa.

Cornice portafoto in argento laminato Un portafoto elegante per custoridire il ricordo della Prima Comunione

Un mini drone da regalare ai bambini più avventurosi

Se siete alla ricerca di un’idea regalo che sorprenda bambini e bambine e li riempia di gioia, potete optare per qualche giocattolo particolare. Ad esempio, un mini drone. Dotato di una fantastica illuminazione a LED e modalità 3 velocità offre anche un’esperienza di volo entusiasmante per grandi e piccini. Facile da controllare, non rappresenta alcun pericolo, ma farà divertire un sacco l’intera famiglia.

Mini Drone per bambini Un dispositivo divertente che regala uno spettacolo di luci

Nel dubbio, meglio un buono regalo Amazon

Se si conoscono poco i gusti e i bisogni del festeggiato e della famiglia, meglio optare per una gift card. Scegliendo un buono regalo Amazon si riceverà anche una confezione dorata, preziosa e perfetta per contenere il dono. Basta scegliere l’importo da regalare ed il gioco è fatto. Il destinatario del presente potrà scegliere in libertà come spendere il proprio voucher. Così non si sbaglia di sicuro.

Buono Regalo Amazon con cofanetto dorato Le gift card sono la salvezza nei momenti di indecisione

Uno stupendo Mappamondo Atmosphere per i bambini curiosi

Il Mappamondo Atmosphere è un vero oggetto di design, con materiali di qualità e dettagli incredibili. Regalare un mappamondo a giovani studenti è il modo migliore per stimolare curiosità e voglia di imparare la geografia e la storia. Inoltre, questo oggetto è perfetto anche per decorare casa e cameretta, grazie alla luce LED che ne illumina ogni particolare. A luce spenta appare la cartografia Fisica, a luce accesa la rappresentazione diventa Politica. Una vera chicca.

Idee regalo comunione: un tablet per studiare e guardare film

Tra li idee regalo più diffuse negli ultimi anni, non mancano di certo i tablet. L’ideale è un comodo modello da 10 pollici con display IPS HD 1280*800 in grado di offrire immagini brillanti e nitide. Con la modalità di lettura, la retroilluminazione si regola automaticamente per aiutare a proteggere gli occhi e consentire di utilizzare il dispositivo comodamente per intense sessioni di studio. Comodissimo anche per giocare e guardare contenuti in streaming.

Tablet da 10 Pollici, con sistema Android 10.0 Il regalo perfetto per coniugare divertimento e studio in un solo dispositivo

Il visore VR Realtà Virtuale con gioco educativo per bambini

I bambini e le bambine amano tutto ciò che è nuovo, diverso, inusuale e da scoprire. Cosa c’è di meglio del visore VR per la Realtà Virtuale, completo di giochi interattivi ed educativi? I bambini impareranno la matematica divertendosi, senza neanche rendersene conto. Studiare le tabelline e il calcolo mentale diventa facilissimo con laser, stelline, colori e tanto gioco. Di certo una sorpresa gradita.

Visore VR Realta Virtuale con gioco educativo Un modo nuovo per studiare la matematica divertendosi

Un regalo prezioso e inaspettato: un microscopio ottico

Per gli studenti di oggi, scienziati e medici di domani, l’idea regalo perfetta è il microscopio ottico compost. Dotato di numerosissime funzionalità professionali come la messa a fuoco grossolana e fine, con accessori extra per studiare al meglio la natura. Non si tratta di un giocattolo ma di un vero e proprio strumento di ricerca, un piccolo investimento per il futuro e l’apprendimento del festeggiato.

Microscopio ottico composto Microscopio fornito con vetrini preparati e vetrini blanc, adattatore per telefono, provette, pinzette e molto altro

Scegliere il regalo giusto per la Prima Comunione che soddisfi le esigenze e le preferenze dei ragazzi può essere un compito assai arduo. Il consiglio che vi diamo è quello di provare a indagare sui desideri del festeggiato, magari anche chiedendo un consiglio agli amici e alla famiglia. E se avete ancora dubbi lasciatevi ispirare da tutte le nostre proposte: troverete sicuramente quello che state cercando.

E se il tempo scarseggia non è un dramma: c’è lo shopping online. Inoltre, tutti gli abbonati ad Amazon Prime potranno ricevere il regalo a casa in un giorno lavorativo e senza costi di spedizione.