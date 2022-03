Ciglia lunghe e occhi da cerbiatta: i migliori mascara a meno di 15 euro

Tutte quante sogniamo di avere uno sguardo magnetico, con occhi da cerbiatta e ciglia lunghe e folte. Il make-up viene in aiuto per fortuna, donandoci la possibilità di rendere gli occhi più grandi, valorizzandone forma e colore. A fare la differenza è certamente il mascara. Moltissime donne ammettono di scegliere proprio esso come unico prodotto make-up nei momenti di fretta, possono rinunciare a tutto, tranne che a una passata di nero sulle ciglia.

In commercio si trovano davvero centinaia di prodotti diversi, volumizzanti, incurvanti, waterproof, allunganti… Non tutti i mascara però sono performanti e adatti a trasformare uno sguardo stanco in un paio di occhi da gattina. La buona notizia è che non serve spendere una fortuna per aggiudicarsi un prodotto valido e di qualità, ne esistono moltissimi low cost, in grado di donare risultati strepitosi. Ecco i nostri preferiti.

Mascara Maybelline New York Sky High

Il mascara Sky High di Maybelline dona per ciglia drammatiche e piene, dal volume estremo e dalla lunghezza senza limiti. Con una sola passata avrete ciglia incurvate per uno sguardo incredibilmente intenso. Vi consigliamo di applicare il mascara dalla radice alla punta delle ciglia superiori stendendo più volte il prodotto, quindi ripetere l’operazione per le ciglia inferiori. La formula waterproof non sbava e non si scoglie, nemmeno con la mascherina. É tra i più venduti su Amazon, con più d 5 mila recensioni. Da scegliere se volete ciglia lunghe e spesse.

Colossal Curl Bounce Mascara

Il mascara nero Colossal Curl Bounce è ideale per un volume colossale e ciglia mega curvate con 24 ore di tenuta. Non lascia grumi sulle ciglia, rendendole voluminose e curvate all’istante. Per un effetto ottimale, applicare il mascara dalla radice alla punta più esterna con leggeri movimenti a zigzag, ripetere l’operazione più volte per un effetto ancora più intenso. La formula con tecnologia Memory Curl mantiene la curvatura a lungo, per uno sguardo da cerbiatta. Perfetto per ciglia sottili e cadenti.

Offerta Maybelline New York Colossal Curl Bounce Mascara Volume colossale e lunghezza estrema, con Memory Curl per una curva delle ciglia che dura a lungo

Pupa Milano Mascara Vamp!

Il mascara iconico di Pupa che riesce a dare ciglia esagerate dal volume smisurato. Il più venduto in profumeria e amatissimo anche dagli esperi di make-up. Con una paio di passate si ottengono ciglia spesse, piene, extra fitte. Si tratta di un prodotto modulabile, con una texture cremosa, ad alto potere ristrutturante. Dona uno sguardo amplificato ed da scegliere come mascara passepartout, poiché si adatta ad ogni esigenza, l’intensità è modulabile in base alle passate.

Offerta Pupa Mascara Vamp La spettacolarità delle ciglia finte senza il fastidio di indossarle

Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali

Il mascara più venduto su Amazon è uno dei bestseller Maybelline. Dona ciglia pazzesche, effetto ventaglio, senza grumi. Cattura anche i peli più sottili, aprendo lo sguardo e donando dimensione all’occhio. Un mascara che da anni ruba il cuore a moltissime donne e costa solo 8 euro!

Offerta Mascara Ciglia Sensazionali Sguardo intenso e occhi grandi

L’Oréal Paris Lash Paradise

Un mascara per ciglia dal volume intenso e lunghezza da estasi con scovolino ultra morbido e bombato alla base per un’applicazione piacevole come una carezza. Lascia le ciglia separate e definite, sottili ma lunghe e voluminose. Non fa grumi, è tra i più amati mascara L’Oréal e costa meno di 10 euro.

Non vi resta che scegliere quale mascara si adatta meglio alle vostre esigenze: ciglia sottili o spesse? Voluminose o incurvate? Con il giusto mascara l’effetto “Wow” è assicurato.