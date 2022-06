Migliori eyeliner colorati per l’estate a meno di 15 euro

I make up grafici, ricchi di colori accesi e forme particolari, hanno iniziato a spopolare con la serie tv americana Euphoria, diventando poi dei trend indiscussi in fatto di trucco. Linee di eyeliner colorato lunghissime ed elaborate, brillantini, ombretti fluo sono diventati essenziali nel beauty di ogni amante del make up.

Con l’estate si sa, il trucco tende a ridursi al minimo indispensabile. Un po’ per non coprire l’abbronzatura, un po’ per evitare che il caldo faccia danni, si punta su pochi prodotti ma d’effetto. Per questo motivo il protagonista dei prossimi mesi sarà l’eyeliner colorato, meglio se waterproof. L’ideale per avere un make up prezioso, in pochissimi passaggi, senza sbavature o fatica.

I migliori eyeliner colorati low cost

Se vogliamo parlare di eyeliner colorati, scriventi e waterproof, dobbiamo assolutamente nominare il Kiko Super Colour Waterproof Eyeliner. Un prodotto resistente all’acqua, dal rilascio di colore intenso e omogeneo. La formula pigmentata a base di acqua e polimeri crea un film di colore lucente e coprente. Inoltre, la texture leggera e scorrevole asciuga rapidamente e aderisce ottimamente alla palpebra, senza sbiadire e senza sfaldarsi. L’applicatore in feltro morbido, dalla forma conica, rende la stesura particolarmente confortevole, semplice ben calibrata per un tratto da sottile a spesso. Potete scegliere tra diverse tonalità: blu, verde acqua, oro, viola, marrone. Neanche il sudore estivo rovinerà il vostro make up.

Kiko Milano Super Colour Waterproof Eyeliner Scrivente, semplice da usare e dalla durata estrema

Gli eyeliner coloratissimo di 3INA MAKEUP

Se siete alla ricerca di colori più sgargianti e fluo allora, dovete assolutamente vedere i nuovi eyeliner 3INA MAKEUP. Tra le tonalità tra cui scegliere: verde oliva, giallo, arancione, viola, azzurro e bianco. A lunga tenuta, semplice da stendere, i prodotti di questo brand sono tutti vegani e cruelty free, per una bellezza etica e rispettosa. Particolarmente indicato a chi è alle prime armi, grazie al suo design a pennarello, facilissimo da maneggiare.

The Color Pen Eyeliner Eyeliner colorati per make up vivaci, frizzanti e a lunga tenuta

Eyeliner vivaci e color pastello

Stupendi anche gli eyeliner di Wycon. Colorati e long lasting offrono 10 ore di durata e sono waterproof. Dalla texture scorrevole e dal tratto intenso e uniforme, sono perfetti per i make up grafici, luminosi e creativi. Dalle tonalità pastello, offrono una gamma di colori difficile da trovare in commercio: azzurro chiaro, rosa dorato, magenta… Per un look dai colori vibranti si consiglia di sovrapporre più eyeliner, per un effetto “rainbow eyes” assicurato.

Eye Dye liquid liner Un eyeliner preciso, dal tratto omogeneo e colorato

Eyeliner colorato dal finish matte

Per chi ama i tratti di colore precisi ma opachi, il prodotto perfetto è il L’Oréal Paris MakeUp Eyeliner Matte Signature. Formula Waterproof, applicatore corto per avvicinarsi di all’occhio senza fatica, pennellino in feltro con impugnatura ruvida, facile da utilizzare, c’è di meglio? Il colore risulta pieno e opaco, i colori disponibili sono: fucsia, copper e greige. Particolarissimi e d’effetto. Costano meno di 9 euro.

I colori dell’estate non possono mancare in un make up vivace che risveglia lo sguardo con un tocco di freschezza. L’eyeliner colorato è proprio la tendenza del momento, ma non pensate che si tratti di un trucco solo per le ragazzine, Vivienne Westwood è la paladina di questo trend da decenni!