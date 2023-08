Margot Robbie, i prodotti skincare della Barbie moderna che puoi avere anche tu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

I prodotti skincare della Barbie più famosa al mondo sono disponibili su Amazon e puoi averli anche tu! Margot Robbie infatti ha svelato la lista dei suoi prodotti beauty preferiti e sono uno più favoloso dell’altro. L’attrice – 33 anni e una bellezza stratosferica – adora prendersi cura della sua pelle sfruttando una routine ben precisa.

Le salviette struccanti

L’errore beauty peggiore che possiamo fare? Andare a dormire truccate! Margot Robbie lo sa bene, proprio per questo non rinuncia mai a struccarsi. Lo fa usando delle salviette viso super delicate: basta una passata per eliminare il make up, cancellando ogni traccia di trucco!

Patch e crema contorno occhi

Spesso ignorato, il contorno occhi ha bisogno di coccole extra per regalarci uno sguardo rilassato e riposato. Margot Robbie usa ben due prodotti per contrastare i segni del tempo e le occhiaie. Il primo sono le patch occhi di Talika con olio di rosa, olio di germe di frumento e olio di avocado. L’ideale per regalarsi una pausa beauty fra un set e l’altro. La star di Barbie aggiunge a questa routine un contorno occhi favoloso firmato La Prairie, marchio che produce prodotti di lusso per la skincare. Con una delicata profumazione alla mandorla, questa crema praticissima da tenere in borsa idrata e leviga il contorno occhi, uniformando l’incarnato e rendendo la pelle super tonica.

Offerta Skin Caviar Luxe Crema contorno occhi

Le creme viso

La Prairie Crema Antirughe Crema antirughe con effetto liftante

Margot Robbie adora il marchio La Prairie, non a caso utilizza anche la crema viso di questo brand. Color avorio e con un effetto liftante, questa crema supporta e ripristina il metabolismo della pelle con risultati decisamente wow! Migliora elasticità e compattezza, levigando ed eliminando i segni del tempo sin dalle prima applicazioni. Non a caso la star di Barbie ne va matta!

Ma Margot Robbie non si limita a usare un crema, ne usa addirittura due. La seconda è firmata RoC ed è una crema anti rilassamento. Riduce le rughe e le linee sottili, rassodando la pelle e ridefinendo contorni del viso al fine di prevenire il rilassamento. Un effetto lifting favoloso a cui l’attrice di Barbie non può rinunciare!

Il siero viso

Beauty Elixir Elisir by Caudalie

Per illuminare il viso al meglio l’ideale è Beauty Elixir di Caudalie. Un illuminante, perfetto per le giornate calde, che illumina l’incarnato e rende la pelle luminosissima. Il siero viso d’altronde, come ci insegna Margot Robbie, è uno step fondamentale nella beauty routine.

Lo spray viso

Rinfrescante e favoloso in ogni stagione, lo spray viso. Idratante e dal delicato profumo aromatico, questo spray si può tenere comodamente in borsetta e usare all’occorrenza. Margot Robbie, ad esempio, lo sfrutta per avere una pelle compatta e super luminosa dopo un lungo viaggio in aereo o il giorno successivo a un party di Hollywood. Il risultato è garantito!

Il burrocacao super nutriente

L’ultimo step nella beauty routine di Margot Robbie è l’appplicazione del burrocacao. La star di Barbie adora quello di Burt’s Bees che regala un effetto pump e rimpolpante alle labbra ed è a base di ingredienti 100% naturali. Quello preferito della diva dona otto ore di idratazione e un colore rosato favoloso.