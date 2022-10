Katie Holmes usa questo detergente anti età che costa solo 10 euro

Fonte: IPA

Il segreto di bellezza di Katie Holmes è un detergente anti età che costa solamente 10 euro. Si tratta di un prodotto esfoliante in crema che ha un prezzo piccolo, alla portata di tutti, ma garantisce dei risultati strepitosi. Non a caso la star di Hollywood, che sembra aver fatto un patto col diavolo, restando l’eterna ragazzina di Dawson’s Creek, ha deciso di inserire questo prodotto nella sua skincare routine e non ne può più fare a meno.

Il segreto di bellezza di Katie Holmes: un detergente anti età esfoliante

L’esfoliante è uno fra gli assi nella manica di Katie Holmes che a 43 anni è sempre più bella. Viso luminoso, un incarnato uniforme e perfetto, l’attrice ed ex moglie di Tom Cruise adora prendersi cura della sua pelle e lo fa scegliendo i prodotti giusti.

Nella beauty routine della star infatti non manca un gesto tanto semplice quanto efficace: l’esfoliazione. L’esfoliante infatti permette di rimuovere le cellule morte e di contrastare il colorito spento, rendendo da subito la pelle maggiormente ricettiva ai vari trattamenti skincare.

Come funziona? Il detergente esfoliante permette di rimuovere lo strato superficiale della cute. Aiuta dunque a eliminare tutte le cellule morte, regalando una detersione profonda ed eliminando i residui di inquinamento e make up. Ma non è finita qui, perché se realizzata con i giusti prodotti, l’esfoliazione favorisce la produzione del collagene, favorendo il rinnovamento delle cellule e stimolando la produzione del collagene.

Il detergente anti età di Katie Holmes (low cost)

Prodotto da Olay, il detergente anti età di Katie Holmes costa solo 10 euro ed è il segreto per una pelle luminosa e stupenda. Esfolia delicatamente, aiutandoti a rinnovare la consistenza e la grana dell’epidermide. La formula con micro perline agisce esfoliando in modo efficace, inoltre l’assenza di profumo rende questo prodotto ottimo per chi ha una pelle sensibile.

Come funziona? Premi la testina di Olay Regenerist sul viso, poi fai scorrere, distribuendo il prodotto. Applica sulla pelle umida, subito dopo la detersione oppure al posto di un normale detergente. Utilizza l’esfoliante almeno due volte a settimana e goditi un viso splendido.

Prodotti e consigli beauty di Katie Holmes

Mamma single, con una carriera strepitosa e nessuna paura di invecchiare, Katie Holmes è una vera e propria beauty addicted. Esperta di bellezza e appassionata di skincare, la star sceglie con cura i prodotti per prendersi cura di sè. “Accolgo con la mia età con profonda gratitudine”, aveva raccontato qualche tempo fa e a giudicare dal suo aspetto radioso questa formula funziona.

Oltre al detergente esfoliante però Katie sfrutta il potere di altri prodotti. Ad esempio adora le crema a base di bava di lumaca, anti age e in grado di stimolare la produzione del collagene. Non esce mai di casa senza aver prima applicato la protezione solare, consapevole dei rischi di esporsi al sole senza nessun filtro. La sua passione poi è il lucidalabbra, che indossa sempre, accompagnato da un buon burrocacao per nutrire le labbra in profondità.

La Holmes segue una dieta priva di zuccheri e consuma moltissima verdura cruda per fare il pieno di vitamine. E per contrastare le doppie punte e i capelli che si spezzano sfrutta il potere dell’olio d’oliva, da applicare sulle lunghezza per una chioma super lucida e morbidissima.

