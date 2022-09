Julia Roberts ha confessato il suo irrinunciabile ingrediente di bellezza

Fonte: Getty Images Il segreto di bellezza di Julia Roberts

Una della attrici più apprezzate di Hollywood con il suo sorriso inconfondibile, ha una bellezza senza tempo. Sì, perché Julia Roberts, a 54 anni, ha un aspetto ancora giovane e il suo segreto di bellezza sta tutto nell’olio di oliva.

L’attrice che da sempre segue un’alimentazione sana e una vita senza eccessi, ha affiancato a questo stile di vita anche prodotti in grado di rendere la pelle idratata, i capelli setosi e le mani morbide da accarezzare. Quale miglior ingrediente se non l’olio extravergine d’oliva riesce a fare tutto questo?

Basta una piccola quantità lasciata agire tutta la notte e i risultati saranno davvero eccellenti, senza spendere una fortuna. Prendendo spunto dall’attrice di “Pretty Woman”, puoi sfruttare i prodotti a base di olio d’oliva low cost, tutti in grado di restituirti un aspetto giovane e riposato proprio come Julia Roberts. Non resta che provarli e inserirli nella tua skincare.

Per dire addio ai capelli crespi

La chioma riccia e rossa di Julia Roberts nel corso degli anni è stata domata per sfoggiare un look elegante e raffinato. Per eliminare l’antipatico effetto crespo la maschera Garnier Ultra Dolce all’olio di oliva si rivela un alleato insostituibile. Ricca di Omega 3 e 9 e di vitamina E antiossidante riesce a nutrire i capelli a fondo e a rigenerarli dalle punte alle radici, così la chioma sarà pronta a ritrovare il suo naturale splendore, ma soprattutto un effetto morbido e lucente.

Maschera Garnier Ultra Dolce L’olio di oliva dona lucentezza e morbidezza ai capelli

Per rigenerare mani e unghie

In estate o in inverno le mani sono una delle parti del corpo più esposte alle intemperie e lo sa bene Julia Roberts che ha inserito nella sua routine l’olio extravergine di oliva. Per ottenere lo stesso risultato dell’attrice americana il balsamo nutriente mani Tesori di Provenza, realizzato con ingredienti bio rende le mani morbide. La texture cremosa caratterizzata da una elegante essenza floreale, le avvolge, le protegge e nello stesso tempo non lascia residui.

Crema mani Tesori di Provenza Mani morbide e belle da accarezzare grazie all’olio di oliva

Pelle del viso idratata e lucente

La pelle secca causata da una scarsa idratazione può restituire un aspetto spento! L’olio d’oliva preveniente da coltivazioni biologiche controllate, contenuto all’interno della crema da giorno Florena, assicura fino a 24 ore di idratazione per una pelle più morbida e liscia. Il trattamento low cost, inoltre è sicuro perché privo di oli minerali, siliconi e coloranti artificiali, per un risultato da vera star.

Offerta Crema viso Florena La crema a base di olio d’oliva idrata la pelle in profondità

Per una pelle giovane

Oltre alla crema idratante nella beauty routine di ogni donna, compresa Julia Roberts, non può mai mancare la crema anti-età e quella a base di olio di oliva di Tesori di Provenza è adatta a ogni tipo di pelle. Applicando il prodotto quotidianamente potrai dire per sempre addio alle rughe e linee sottili e regalare alla cute un’idratazione profonda e una luminosità che ti farà brillare giorno dopo giorno. Inoltre, grazie al gradevole profumo di gelsomino e mimosa, sarai inebriata da un delicato aroma.

Offerta Crema viso anti-età Tesori di Provenza La pelle del viso sarà luminosa e levigata

Per rimuovere il trucco con delicatezza

L’attrice americana non va mai a letto senza essersi prima struccata. Una delle regole fondamentali per una pelle sana, può diventare ancora più efficace se inserisci nella tua skincare l’acqua micellare La Provençale, realizzata con olio di oliva Bio. Il prodotto elimina efficacemente le impurità e le tracce di trucco. Il risultato? Una pelle pulita, struccata e purificata in pochi gesti.

Acqua micellare La Provençale Ogni residuo di trucco verrà eliminato in modo delicato grazie all’olio di oliva

