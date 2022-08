Gwyneth Paltrow ama struccarsi con questa acqua micellare low cost

Fonte: Getty Images L'acqua micellare amata da Gwyneth Paltrow

Le make up addicted sono sempre attente alla moda del momento, pronte a sperimentare con il trucco e a far emergere la propria personalità. Ma le amanti di ombretti, matite e fondotinta, sanno perfettamente quanto sia importante struccarsi a fine giornata per eliminare ogni residuo e rimuovere efficacemente le impurità che si sono depositate sul viso durante il giorno.

Una delle maggiori sostenitrici di questa buona abitudine, è Gwyneth Paltrow, l’attrice di Hollywood con una sfolgorante carriera alle spalle, negli ultimi anni è diventata una guru per quanto riguarda uno stile di vita naturale.

L’artista americana ama dispensare consigli di bellezza e in fatto di skincare è diventata un vero e proprio punto di riferimento. Tra gli indispensabili nella beauty routine di Gwyneth Paltrow non manca Bioderma Pharmacie Du Prado, il prodotto low cost è diventato il must have a cui la quarantanovenne non riesce proprio a dire di no.

L’importanza di struccarsi prima di andare a dormire

L’attrice statunitense non ama particolarmente il trucco intenso, al contrario preferisce uno stile minimal e naturale che mette in risalto i punti forti e va a nascondere le piccole imperfezioni. Pur avendo un make up estremamente leggero, non va mai a dormire senza rimuoverlo del tutto con l’acqua micellare Bioderma Pharmacie Du Prado.

Questo perché la star sa perfettamente che il trucco può ostruire i pori e far insorgere punti neri, brufoli e imperfezioni. Inoltre, è entrata di diritto nella skincare dell’attrice perché durante la notte la pelle del viso tende a rigenerarsi quindi liberarla dalle impurità attraverso lo struccante è importantissimo.



Offerta Bioderma Pharmacie Du Prado L’acqua micellare rimuove ogni residuo di trucco lasciando la pelle morbida

Il segreto di Gwyneth Paltrow per una pelle morbida e pulita

Ma perché lo struccante Bioderma Pharmacie Du Prado è così amato da Gwyneth Paltrow? L’acqua micellare ha il vantaggio di essere un prodotto senza profumo, in grado di rimuovere il trucco in pochi passaggi. Ma quello che davvero lo ha reso il “mai più senza” dell’attrice è la capacità di pulire a fondo la pelle e lasciarla allo stesso tempo estremamente morbida.

Il vantaggio dello struccante, poi, è di essere alla portata di tutte perché non solo ha un prezzo contenuto, ma il flacone da 500 ml, permette di avere una scorta pronta ad accompagnarti ogni giorno.

Gwyneth, non è l’unica ad essersi innamorata dell’acqua micellare, tra le amanti del prodotto c’è anche la modella Rosie-Huntigton Withley che da quando lo ha inserito nella sua beauty routine non lo ha più lasciato. Lo struccante con il suo prezzo conveniente, riesce a rimuovere il trucco anche più resistente risultando nello stesso tempo estremamente delicato sulla pelle.



La beauty routine di Gwyneth Paltrow

Attenta alla cura della pelle, bisogna fare tesoro di ogni consiglio di Gwyneth Paltrow. L’attrice ha una cute morbida e setosa, non solo per merito dello struccante Bioderma Pharmacie Du Prado, ma anche perché inserisce nella sua routine di bellezza l’acqua.

La star di Hollywood ne beve molta perché è in grado di idratare in modo veloce ed efficace l’epidermide, regalandole allo stesso tempo un aspetto sano, tutto in modo estremamente naturale. Accanto all’acqua l’attrice non rinuncia a un’alimentazione sana basata su frutta e verdura per depurare l’organismo e quindi restituire una pelle luminosa dal colorito omogeneo.

