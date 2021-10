Una pizza fatta in casa buonissima, pronta in soli 4 minuti

La pizza è senza dubbio uno degli alimenti più conosciuti e amati al mondo, pochi e semplici ingredienti per un vero comfort food che mette d’accordo proprio tutti. È versatile, gustosa e se ne hai sempre una in freezer, può letteralmente salvare la cena quando sei troppo stanca anche solo per pensare a cosa cucinare.

La pizza può essere preparata e cotta comodamente a casa e per cuocerla a puntino c’è un perfetto alleato: il forno per la pizza fatta in casa. Un piccolo elettrodomestico che una volta sperimentato, diventerà veramente indispensabile perché ti permette di ottenere una pizza fragrante e allo stesso tempo soffice.

Se hai già provato a preparare e a cuocere la pizza a casa, ti sarai accorta che il forno tradizionale non consente una cottura ottimale della pizza che ha bisogno di una cottura rapida ad altissime temperature che hanno bisogno di moltissima energia per essere raggiunte dai forni casalinghi. Spesso il risultato è una pizza molla, poco croccante e anche non molto digeribile. Qui entra in scena il forno di Ariete per cucinare la pizza in casa

Offerta Forno per pizza Ariete La soluzione perfetta per cuocere un'ottima pizza in casa

Il forno per la pizza fatta in casa di Ariete

In commercio ci sono tante tipologie di fornetti appostamenti studiati per la cottura della pizza in casa, ma quello prodotto da Ariete che ti consigliamo è il migliore sul mercato per rapporto qualità-prezzo, non a caso è il più venduto su Amazon.

Il fornetto prodotto da Ariete consente una cottura ottimale: grazie ai suoi 400°C e alla pietra refrattaria il risultato è garantito, la pizza si cuocerà in modo uniforme, croccante e soffice al punto giusto, come la vera pizza napoletana.

Il fornetto casalingo è ottimo se vuoi organizzare una pizza tra amici e vuoi stupire tutti cuocendo tu le pizze, perché la velocità di cottura di soli quattro minuti per ogni pizza, ti permette di cuocerne quattro o cinque in circa quindici minuti, se invece scegli quelle surgelate, i tempi si dimezzano a due o tre minuti per ogni pizza.

La pietra refrattaria di cui è dotato il forno è realizzata con materiale resistente ad altissime temperature e assicura una cottura veloce, costante e uniforme ideale per ottenere pizze fragranti in pochi minuti.

E non è finita qui, infatti, il grande pregio di questo piccolo elettrodomestico è la sua versatilità. Puoi usarlo per riscaldare i croissant per la colazione o qualsiasi altra pietanza, ci vorranno pochi istanti e riacquisteranno il loro gusto; Ariete 909 è utilizzando anche per cuocere torte salate, biscotti o altri dolci direttamente sulla pietra refrattaria.

Se vuoi acquistare il fornetto per cuocere la pizza in casa Ariete 909, questo è il momento giusto; su Amazon lo trovi scontato ad un prezzo di 83,90 Є.