Cucina outdoor, griglia o forno a legna? La guida per le tue cene estive

Cucinare all’aperto è uno dei piaceri dell’estate: ma cosa scegliere tra griglia e forno a legna? Scopri caratteristiche, vantaggi e consigli per trovare la soluzione perfetta per il tuo terrazzo o giardino.

Pexels Un grande classico delle cene estive: il profumo delle salsicce sulla brace conquista tutti.

Finalmente è arrivata l’estate e con lei la voglia di organizzare cene con gli amici in terrazzo o in giardino.

Quando si è in tanti, la soluzione ideale è una cucina outdoor, ma qual è la scelta migliore tra griglia e forno a legna?

Pexels

Forno a legna: gusto autentico e tante possibilità

Tutto ciò che viene cucinato con un forno a legna ha un sapore unico, grazie alla combustione della legna e alle temperature molto elevate che si raggiungono.

Contrariamente a quanto si pensa, non serve solo per la pizza: con il forno a legna si possono preparare piatti deliziosi a base di carne, pesce e verdure.

Prima dell’acquisto, è utile conoscere le varie tipologie di forno a legna:

Forno a legna a cottura diretta : presenta un’unica camera dove la pietanza viene cotta a contatto con brace e fumo .

: presenta un’unica camera dove la pietanza viene cotta a contatto con . Forno a legna a cottura indiretta : ha due camere separate, una per la cottura e una per la combustione della legna, garantendo maggiore igiene .

: ha due camere separate, una per la cottura e una per la combustione della legna, . Forni ibridi: funzionano sia a legna che a gas, per unire gusto e praticità.

È consigliabile valutare attentamente le caratteristiche tecniche, in particolare le dimensioni e la facilità di spostamento. Alcuni modelli sono dotati di quattro ruote, pratici e versatili anche in spazi ridotti.

Pexels

Griglia: pratica e perfetta per tutti gli spazi

La griglia è la protagonista indiscussa di tanti film americani, e potrebbe diventare anche la regina della tua estate.

Esistono due principali versioni:

Griglia a gas : il suo punto di forza è il controllo preciso sulla cottura , grazie alla distribuzione omogenea del fuoco. Inoltre, ha dimensioni contenute e compatte , perfette per terrazzi piccoli.

: il suo punto di forza è il , grazie alla distribuzione omogenea del fuoco. Inoltre, ha , perfette per terrazzi piccoli. Griglia a legna: apprezzata per il suo sapore unico e l’aroma affumicato, è spesso più grande e strutturata (in mattoni o ferro). I modelli più moderni utilizzano pietra refrattaria, che mantiene a lungo il calore, ottimizzando il consumo di legna.

Pexels

Come scegliere tra griglia e forno a legna

Il parametro più importante è senza dubbio il gusto personale: da come preferiamo che venga cotto un determinato alimento, allo stile che vogliamo dare al nostro spazio esterno.

Anche la coerenza estetica con il resto dell’arredo outdoor ha il suo peso.

In sintesi:

Se desideri un sapore autentico e tradizionale , opta per forno a legna o griglia a legna .

, opta per . Se preferisci la praticità , la scelta giusta è la griglia a gas .

, la scelta giusta è la . Per un tocco scenico e d’impatto, il forno a legna è imbattibile .

. Vuoi unire praticità e gusto? Scegli un forno ibrido legna/gas.

Ma il consiglio più importante resta uno: misura con attenzione il tuo terrazzo o giardino, per scegliere la soluzione perfetta senza sacrificare lo spazio.