Le finte fossette sono virali su Tik Tok: ecco i prodotti low cost per replicarle

Fonte: iStock Le finte fossette sono l'ultima tendenza che spopola su Tik Tok

Quando si pensa a Tik Tok vengono subito in mente video virali e tendenze soprattutto per quanto riguarda il mondo beauty. Non passa giorno in cui tiktoker e influencer lanciano nuove mode o rispolverano must have del passato. L’ultimo trend riguarda proprio le fossette, conosciute anche come baci degli angeli!

Chi non ha mai sognato di sfoggiare il dolce sorriso di Cameron Diaz, Ariana Grande e Jennifer Garner? Amate, desiderate e invidiate, le fossette sono un tratto unico e distintivo in grado di rendere il viso più armonioso.

Se non sei tra quelle persone che Madre natura ha dotato di fossette, non devi disperarti. Con l’aiuto di Tok Tok e del make up low cost puoi avere anche tu i tanto desiderati baci degli angeli.

Il primo step per fossette irresistibili

Sia che tu vada sempre di corsa o che ti dedichi al trucco con “dedizione”, ogni giorno potrai sfoggiare le fossette perché realizzarle è davvero semplice, basta utilizzare il correttore NYX Professional in una tonalità più scura. Il prodotto liquido, infatti deve creare un contrasto con il tono della pelle e grazie alla sua formula concentrata garantisce una copertura dall’aspetto naturale.

Offerta Correttore NYX Professional Con la sua formula concentrata assicura una copertura naturale

Per crearle devi semplicemente guardarti allo specchio e sorridere in modo spontaneo e noterai delle pieghe ai lati della bocca che saranno il tuo punto di riferimento per disegnare le fossette. Con l’applicatore del correttore NYX Professional devi realizzare due piccole linee curve. Per ottenere il tanto desiderato effetto naturale entrano in campo due alleati indispensabili del tuo beauty, la spugnetta e il pennello. In questo caso ti permetteranno di sfumare il correttore e completare il primo step di questo make up.

Il contouring per accentuare le fossette

Il secondo passaggio consiste nel giocare con le ombre del viso e per far sì che le fossette durino tutto il giorno puoi accentuarle con la matita labbra Maybelline New York. Il prodotto ha una texture cremosa che si applica facilmente, inoltre la formula dal colore intenso che dura a lungo.

Offerta Matita labbra Maybelline New York Texture cremosa che si applica facilmente

Come puoi mettere le finte fossette ancora più in evidenza allora? Ti basterà seguire con la matita la curva del semicerchio già tracciata con il correttore e sfumare, sempre con la spugnetta o con un pennello per un effetto naturale. La lip liner è perfetta per ricreare la tecnica del contouring e sfoggiare le fossette che hai sempre sognato.

Le tendenze beauty lanciate d Tik Tok

TikTok si sta rivelando il social network per eccellenza per lanciare le principali tendenze in fatto di beauty. Le finte fossette sono soltanto l’ultimo trend, ma negli ultimi mesi hanno spopolato la skincare coreana che permette di ottenere una pelle luminosa, liscia e giovane, ma anche il make up per volumizzare le labbra senza ricorrere al bisturi. E che dire delle finte lentiggini? Su TikTok impazzano anche i video in cui influencer e non solo utilizzano eyeliner, matite per labbra e spray per capelli per ottenere sul viso l’effetto di tanti piccoli puntini neri.

In attesa del nuovo trend che spopolerà su Tik Tok, non ti resta che sperimentare e creare le fossette per avere un sorriso irresistibile.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram