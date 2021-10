Un aiuto efficace e naturale contro torcicollo e dolori muscolari

Il cuscino termico con semi è un alleato utile nella stagione fredda per combattere il freddo, ma soprattutto per alleviare i dolori muscolari e articolari. Queste tipologie di cuscini, denominati termofori, creano benefici per il corpo e rilassamento grazie al calore generato.

Sono l’ideale per per affrontare i periodi più freschi, tenendo al sicuro da freddezza muscolare e rigidità, agendo con il calore su spalle, collo e schiena. Si possono posare in qualsiasi parte del corpo si avverta freddo, ricevendo una sensazione immediata di benessere.

Cuscino termico: come funziona

Da sempre il calore è considerato un ottimo rimedio naturale e una fonte di benessere per regalare sollievo al corpo e rilassare, sia in caso di lievi contratture ma anche di dolori legati per esempio al periodo del ciclo femminile.

Il cuscino termico con semi è pensato per trattamenti rilassanti a base di calore da realizzare a casa (termoterapia), per combattere i fastidi legati alla alla freddezza articolare e muscolare, alla cervicale o alla schiena, il torcicollo, i dolori mestruali ma si può usare anche per riscaldare i piedi o le mani infreddolite.

Cuscino termico con semi: quale scegliere

In commercio si possono trovare varie tipologie di cuscino termico con semi. Le forme e le dimensioni cambiano in base all’area in cui si vuole utilizzare, ma a fare la differenza sono anche i semi scelti. Si scaldano nel microonde e, a seconda delle varietà, rilasciano calore gradualmente.

Per i bambini

Cuscino riscaldabile pancia Adatto ai bambini con una forma simpatica a panda

Per i più piccoli l’ideale è un cuscino termico per la pancia, l’ideale per regalare un sonno sereno. La forma divertente e curiosa rende l’uso di questo accessorio ancora più semplice. Basta scaldarlo per qualche minuto e applicarlo sul pancino.

Per la cervicale

Cuscino termico cervicale La soluzione contro la cervicale grazie al potere scaldante

Il cuscino termico con semi di lino è un’ottima soluzione per chi cerca un accessorio che sia non solo utile, ma anche bello. La federa in cotone è anallergica e naturale, mentre le forme disponibili sono tantissime. Per utilizzarlo basta farlo scaldare qualche minuto e ottenere benefici che dureranno per ore. La forma allungata consente di posizionarlo intorno al collo per combattere la cervicale in modo efficace.

Uso caldo/freddo

Cuscino termico con noccioli di ciliegio La soluzione perfetta per ottenere calore in pochi minuti e in modo naturale

Fra le soluzioni più gettonate troviamo i cuscini in semi di grano o in semi di ciliegio. Coloratissimi, perfetti sia per gli adulti che per i bambini, con misure differenti in base all’uso, forme e colori divertenti. Sono utili non solo d’inverno: consentono infatti anche l’uso a freddo. Basterà metterli in congelatore all’interno di un sacchetto per 45 minuti, per contrastare dolori articolari, distorsioni o contusioni.

Cuscino riscaldante Una soluzione di design ed elegante per cervicale e dolori muscolari