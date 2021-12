Come togliere velocemente il ghiaccio dal vetro della vostra auto

Come ogni inverno, il gelo è calato su tutta l’Italia, portando con sé anche diversi disagi. Lo sanno molto bene coloro che non hanno un box o un garage per proteggere la macchina e la mattina si ritrovano a dover raschiare il ghiaccio dal parabrezza della propria auto. Un’operazione più semplice a dirsi che a farsi. Infatti, pulire per bene il vetro e guadagnare la giusta visibilità per mettersi alla guida, richiede molto tempo e tanta tanta fatica. Un disagio, soprattutto appena svegli, poco prima di andare al lavoro con un freddo polare e i minuti contati. Per guidare in modo sicuro è essenziale che la macchina sia nelle condizioni migliori: i vetri devono offrire visibilità al 100%, altrimenti si rischiano incidenti anche gravi.

Quindi come togliere il ghiaccio dal vetro dell’auto velocemente? Cercare mezzi di fortuna e raschiare è escluso, richiede tanto tempo in più rischiate di rovinare i vetri e congelare anche le mani. L’unica soluzione veloce e davvero efficace sono gli spray antighiaccio. Si tratta di prodotti studiati appositamente per i vetri delle automobili, sicuri e pratici. Hanno un costo basso e in pochi minuti il parabrezza sarà completamente limpido e pulito.

Deghiacciante Liquido ad Effetto Immediato Facile e veloce da utilizzare, è adatto per ogni genere di vetro e cristallo dell'auto

Tra i prodotti più venduti su Amazon troviamo quello della linea Not Ice Power, del brand Ma-Fra. Apprezzatissimo dai clienti, che di anno in anno lo ricomprano, si stratta di spray che scioglie il ghiaccio grazie alla sua formula concentrata. Infatti, rispetta ogni parte dell’auto e combatte il problema dei tergicristalli incollati dal ghiaccio. Inoltre, fa si che il veicolo in movimento non si ghiacci. Altro punto a favore, lo potete tenere sempre in auto nella stagione invernale, non ghiaccia nell’abitacolo e non è pericoloso.

Funziona benissimo anche lo spray deghiacciante Arexons, da sfruttare anche per portiere e serrature bloccate dal gelo. Basta spruzzare il prodotto a 30 cm dal ghiaccio da sciogliere e il gioco è fatto. Il punto di forza di questo spray è che, se spruzzato prima del calo di temperature, previene la formazione del ghiaccio.

Visto le temperature di questi giorni, una piccola scorta di spray anti ghiaccio è una mossa saggia, che ci permetterà di guadagnare anche qualche minuto in più di sonno la mattina.

Offerta Arexons elimina il ghiaccio senza gas Il trattamento auto mantiene elastiche le guarnizioni in gomma, anche alle temperature più rigide