I migliori sex toys da mettere in valigia per la tua vacanza

La crema solare c’è, il costume da bagno anche, così come tutti i vestiti da indossare durante le calde serate estive. Manca ancora qualcosa per una vacanza perfetta… ma cosa? I sex toys per goderti al meglio il tuo viaggio!

Le idee sono così tante che hai l’imbarazzo della scelta, ma niente paura: ti viene in aiuto uno dei negozi online più famosi e affidabili, SexyAvenue, che proprio come dice il nome è pronto a condurti verso la meravigliosa strada del piacere. Ma prima di scoprire quali sono i migliori, vediamo alcuni segreti per trasportare i giochi in aereo.

Consigli per trasportare i sex toys in viaggio

Hai sempre evitato di portare i sex toys in viaggio per timore che vibrassero proprio al momento del check-in? Hai rimandato per paura che la batteria si esaurisse proprio al momento del bisogno? O per altri problemi?

Niente panico, esistono piccoli segreti per trasportare i giochi in sicurezza. Custodiscili all’interno di una pochette morbida, ben separati tra loro, per evitare danni causati da colpi durante il trasporto. Prima però ricordati di togliere le batterie e riporle in un altro contenitore.

Per evitare che si scarichino e ritrovarti a corto di batterie, puoi optare per sex toys con carica USB, che si ricaricano ovunque proprio come uno smartphone. Infine, se vuoi trasportare oli, lubrificanti o toy cleaner ricorda che nel bagaglio a mano è possibile trasportare diversi contenitori da 100 ml, fino a 1 litro di capienza massima.

Ricorda che alcuni materiali possono destare l’attenzione ai controlli: meglio evitare sex toys in acciaio, preferendo quelli in silicone, un’alternativa sostenibile ed economica. E ora veniamo a noi: le vacanze sono il momento dell’anno perfetto per divertirsi con i propri giochi preferiti o scoprirne di nuovi, da usare da soli, in coppia o con chi si desidera. SexyAvenue, sexy shop online attivo dal 1999, ha creato una attenta selezione per rendere il viaggio estivo ancora più divertente.

I migliori sex toys da usare in vacanza

I viaggiatori che desiderano passare inosservati a un improvviso controllo bagagli hanno il loro sex toy per eccellenza, concepito per non dare nell’occhio e sembrare una semplice scatolina. Parliamo di Satisfyer Pro Traveler un mini- stimolatore clitorideo, silenzioso ma estremamente potente. Nasce per il piacere femminile solitario ma si presta perfettamente a qualsiasi gioco ed esperimento di coppia.

E a proposito di piacere clitorideo, non può certo mancare in valigia il best seller di SexyAvenue, il Satisfyer Pro 2. Un oggetto così piccolo può essere tanto rivoluzionario? La risposta è sì: è studiato per donare attimi di piacere indimenticabili, ma è anche impermeabile. Quindi può essere usato al mare o in piscina, dove le onde assicurano un piacere ancora più potente. È pensato principalmente per i momenti di piacere solitario, mentre chi ricerca qualcosa da usare in coppia può usare Satisfyer Partner, stimolatore connesso pensato per far godere a entrambi sensazioni particolarmente intense.

Ma le idee sono davvero tante, alcune divertenti e perfette per il clima estivo. Una di queste è il Dildo Icecream Rosa, che con la sua divertente forma di gelato e i colori sgargianti, assicura un intenso piacere zuccheroso alla coppia, senza assumere neanche una caloria (al massimo si perdono). Chi vuole sperimentare la sensazione caldo-freddo, può divertirsi con il Plug Anale in vetro, sofisticato, sicuro e impermeabile, per tanti attimi di fresco piacere.

La ciliegina sulla torta? Un Olio da massaggio al Monoi e una candela massaggio al Mojito, entrambi pensati per massimizzare ogni sensazione tattile e olfattiva. Sono anche dei perfetti regali pre-partenza per stupire e stuzzicare il proprio o la propria partner.

Sul sito di SexyAvenue è possibile scegliere tra tante altre alternative: le spese di spedizione sono gratuite sopra i 29€ e il pacco arriverà in forma assolutamente anonima. Buon divertimento!

In collaborazione con SexyAvenue