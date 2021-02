Prenotare una visita medica online: vantaggi e come fare

editato in: da

Monitoraggio a distanza di dispostivi medici, fascicolo sanitario elettronico, app per il tracciamento dei contagi. La pandemia da Covid-19 ha reso molto più familiari termini “digitali” che testimoniamo i cambiamenti attualmente in corso nel settore sanitario.

Basti pensare che ormai, in Europa, ben l’81% degli operatori sanitari (il 69% in Italia) utilizza la cartella elettronica, ed il 62% (67% in Italia) ha adottato i sistemi di prescrizione elettronici, come riportato dal report Digital transformation: Shaping the future of European healthcare pubblicato da Deloitte Centre for Health Solutions. Più della metà di specialisti e medici di famiglia, poi, usano l’email e WhatsApp per scambiare dati, immagini e informazioni con i pazienti.

È in atto, insomma, una trasformazione digitale che potrà fornirci nel prossimo futuro un supporto per la nostra quotidianità, offrendo vantaggi quali:

maggiore efficienza nell’accesso e nella trasmissione delle informazioni, come nel caso della cartella clinica e di ricette o prescrizioni;

nuove modalità di interazione tra medico e paziente ;

; facilitazione dell’accesso ai servizi.

Rispetto a quest’ultimo punto, per esempio, è indicativo il fatto che oggi 1 italiano su 4 utilizzi sistemi di prenotazione online più di quanto non facesse un anno fa, prima dell’emergenza.

E proprio per rispondere alla crescente domanda di servizi, è nato Pagine Bianche Salute, un portale che offre alle persone che devono prenotare una visita o un esame, la possibilità di confrontare le disponibilità in tempo reale su più strutture contemporaneamente, di scegliere la combinazione struttura/data appuntamento che meglio risponde alle proprie esigenze, di confermare la prenotazione e, se vuole, di pagare on line, in qualsiasi momento e comodamente da casa o dall’ufficio. Il tutto su un totale di oltre 500 prestazioni. Inoltre, prenotando con Pagine Bianche Salute, l’utente ha accesso ad un accurato follow up con questionari post visita, consultazione dello storico delle proprie visite ed esami, reminder dei controlli.

Per accedere al servizio, basta collegarsi al sito di Pagine Bianche Salute, compilare il form inserendo il nome della prestazione, la data ed il luogo desiderati. La pagina dei risultati mostrerà una lista delle strutture disponibili, sarà sufficiente scegliere la struttura desiderata e confermare la prenotazione inserendo i propri dati personali.

Dal portale si possono prenotare non solo visite specialistiche, ma anche esami diagnostici come Radiografie, Risonanze Magnetiche, Tac, Gastroscopie e Colonscopie, con la garanzia che le prestazioni saranno svolte nelle migliori strutture sanitarie.

Il servizio è al momento disponibile su Roma e altre città del Lazio e tra gli Ospedali presso cui è possibile prenotare ci sono il CristoRe e il Rome American Hospital di Roma, l’ICOT di Latina e il Sant’Anna di Pomezia.

Progressivamente l’offerta si estenderà in tutte le grandi città d’Italia.