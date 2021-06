Lupus eritematoso sistemico, cosa accade quando sono coinvolti i reni

editato in: da

Il Lupus eritematoso sistemico è una patologia che colpisce soprattutto le donne e può interessare diversi organi. Per questo le esperienze e i sintomi di chi soffre di lupus possono essere diversi e variano da lievi a severi.

I sintomi

I sintomi più comuni del Lupus sono il dolore, il gonfiore delle articolazioni, febbre senza spiegazioni, i rush, ossia gli arrossamenti della pelle, estrema affaticabilità che pesa sulla qualità della vita. I rush cutaneo caratteristico si localizza a livello del naso e delle guance e per questo è detto eritema a farfalla. Altri tipi di arrossamenti possono interessare il viso, le orecchie, le mani, le braccia, le spalle e il petto.

Altri sintomi del Lupus possono essere dolore toracico, perdita di capelli, una sensibilità spiccata al sole, un’anemia, un pallore alle dita di mani e piedi che possono diventare anche rosso porpora. E poi si può soffrire di mal di testa e arrivare alla depressione e addirittura in casi rari si possono manifestare attacchi epilettici. Da qui si comprende perché è importante considerare il Lupus come una malattia sistemica.

Quando è coinvolto il rene

Dopo la diagnosi iniziale, negli anni possono comparire nuovi sintomi e quadri differenti. Arriviamo così ai reni. La nefrite (infiammazione dei reni) può essere un problema importante perché rende il rene meno efficace nell’eliminazione degli scarti e le tossine prodotte dal corpo. Poiché il rene è un organo fondamentale per la salute dell’organismo, quando il Lupus lo colpisce può richiedere un trattamento intensivo per evitare un danno che può protrarsi nel tempo. Dal punto di vista dei segnali, il coinvolgimento del rene non produce quasi mai dolore ma può causare un gonfiore alle caviglie, cioè l’edema.

Ovviamente caso per caso deve essere il medico specialista a dare tutte le indicazioni necessarie per affrontare al meglio questa situazione.

