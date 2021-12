Cisti di Baker: cos’è, come intervenire e quanto può essere rischiosa

Cisti di Baker, cos’è

La cisti di Baker è un quadro che induce una certa preoccupazione, ma non si tratta di una situazione molto rara. Infatti, queste cisti sono molto comuni e tendono a colpire soprattutto il ginocchio e la parte posteriore della coscia nella quale si raggruppano i muscoli necessari per il piegamento del ginocchio stesso.

Le cisti di Baker posso presentarsi a qualsiasi età e, a seconda delle dimensioni e dell’area colpita, raggiungere diversi livelli. Per cui in certi casi può essere necessaria l’asportazione con un intervento chirurgico. Naturalmente, ogni singolo caso va valutato dallo specialista.

Cisti di Baker, chi è più a rischio

In termini generali, chi fa sport può essere più esposto a questo tipo di rischio, soprattutto a chi si dedica al jogging e a corse prolungate. Anche se queste cisti tendono a manifestarsi un po’ più spesso in chi soffre di artrite reumatoide o artrosi del ginocchio.

Cisti di Baker, analisi e terapie

Per scoprire l’eventuale cisti viene fatta una ecografia attraverso la quale è possibile individuare anche la lesione da altri problemi che interessano l’area del ginocchio.

Per quanto riguarda le cure, in generale, se la cisti è figlia di traumi ripetuti, si punta molto sulla terapia medica con farmaci antinfiammatori ed altre terapie locali. A volte lo specialista può procedere con una artroscopia e pulizia della articolazione. In questi casi la cisti può essere svuotata o asportata se molto grande.

