Chirurgia Ortopedica Protesica: perché scegliere il Gruppo Giomi

La Chirurgia Ortopedica Protesica negli anni ha fatto passi da gigante: oggi basta un semplice intervento per eliminare il dolore e restituire la mobilità a chi soffre di patologie legate alla degenerazione e all’invecchiamento delle articolazioni, come artrosi e artrite.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, dal 2001 al 2019, in Italia le operazioni legate alle protesi ortopediche sono più che raddoppiate. Nonostante siano diventate piuttosto comuni non devono essere sottovalutate: occorre rivolgersi sempre a professionisti competenti e in strutture specializzate. In questo ambito, il Gruppo Giomi rappresenta un’eccellenza.

Giomi: 70 anni al servizio della sanità

Il Gruppo Giomi affonda le sue radici nel 1949, quando il professore Franco Faggiana, medico chirurgo e docente presso l’Università La Sapienza di Roma, insieme ad alcuni imprenditori decidono di costituire la società.

L’obiettivo era creare strutture ospedaliere d’avanguardia nel settore ortopedico investendo nella parte meridionale dello Stivale. Il primo ospedale, l’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana”, sorge infatti a Reggio Calabria nel 1951, mentre nel 1956 si inaugura l’Istituto Ospedaliero “Franco Scalabrino” a Messina, in Sicilia.

Nel 1971, Giomi arriva in Lazio con l’ICOT Istituto “Marco Pasquali” di Latina, che oggi ospita la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università La Sapienza. Per oltre 70 anni la società ha continuato a crescere e a specializzarsi in nuovi settori fino a diventare leader della sanità privata italiana. Oggi conta 9 ospedali, 16 Rsa e case di riposo, 3 centri dialisi e 8 strutture sanitarie partecipate.

Chirurgia Ortopedica Protesica: in cosa consiste e quali sono le sfide per il futuro

L’ortopedia è stato il primo ambito di specializzazione di Giomi e continua a essere una delle sue eccellenze: gli interventi di Chirurgia Ortopedica Protesica sono praticati dai migliori chirurgi all’interno di strutture innovative.

Le operazioni consistono nell’impianto di una protesi interna, ovvero un’articolazione artificiale che va a sostituire quella danneggiata, che non è più in grado di garantire il normale movimento e manifestando nel paziente dolore, infiammazione e rigidità.

Le nuove tecniche permettono di impiantare protesi affidabili e che durano a lungo, grazie a cui è possibile tornare alle normali attività quotidiane senza dolori né difficoltà di deambulazione. In base allo stato dell’articolazione interessata, l’intervento può avvenire con tecniche mininvasive: viene eseguita un’incisione di pochi centimetri guidata da strumenti medici computerizzati.

Perché scegliere Giomi

I motivi per affidarsi al Gruppo Giomi sono diversi. Innanzitutto, si può contare su un sistema di strutture, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, radicato in tutto il territorio italiano ed europeo, in particolare le troviamo nel Sud e Centro Italia, ma anche in Germania.

Inoltre, i pazienti vengono seguiti da dottori altamente qualificati e specializzati in diversi tipi di tecnica chirurgica: dalla chirurgia protesica di spalla, anatomica ed inversa, alla protesi di ginocchio e di anca, fino a interventi più specifici, come protesi totali del polso e chirurgia di revisione.

Un altro punto di forza è l’attenzione posta alla persona in sala operatoria, nel pre e post ricovero. Prima dell’operazione, appunto, i pazienti vengono adeguatamente informati su come arrivare preparati; inseguito all’intervento, sono seguiti con trattamenti e percorsi riabilitativi personalizzati che mirano al rapido recupero della funzionalità muscolare e articolare.

L’assistenza continua anche quando ritornano nelle proprie abitazioni. Infatti, gli specialisti offrono suggerimenti e raccomandazioni pratiche – dagli esercizi da eseguire quotidianamente ai supporti utili in casa – per tornare gradualmente alla vita di tutti i giorni.

Grazie a questo sistema studiato nei dettagli e al continuo impegno in ricerca e innovazione, il Gruppo Giomi assicura a tutti i pazienti interventi e terapie davvero efficaci, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, che permettono di riprendere in breve tempo la propria mobilità.

Per maggiori informazioni su servizi e strutture è possibile visitare il sito ufficiale di Giomi.