William apre il suo ristorante. Ma esclude dagli affari Kate Middleton

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

William è andato in Cornovaglia per aprire il suo nuovo ristorante, The Orangery, ma Kate Middleton non è con lui nonostante condivida col marito il titolo di Duchessa di Cornovaglia.

William all’inaugurazione del suo ristorante senza Kate Middleton

William si è dunque recato a Lostwithiel, in Cornovaglia, per visitare la vasta proprietà, conosciuta come The Nursery, che gli appartiene e dove dopo 9 mesi di lavoro ha inaugurato il nuovo ristorante, The Orangery. Il Principe ha tagliato il nastro con l’aiuto di due gemelli scozzesi di nove anni che si trovano lì in vacanza. William se l’è cavata benissimo coi due bambini, anche senza sua moglie Kate Middleton che solitamente è lei a tenere le relazioni coi piccoli sudditi. Ma evidentemente la sua presenza in questo caso non era richiesta.

Fonte: Getty Images

Il nuovo ristorante del Principe del Galles offre un menu di piatti stagionali realizzati con prodotti del ducato, a cominciare dall’agnello locale per passare alle uova reali, serviti con erbe aromatiche del Nursery’s Kitchen Garden. Per chi non gradisce mangiare, può in alternativa sorseggiare del raffinato tè. Il ristorante gode di un’ottima vista, infatti si affaccia sul Castello di Restormel.

William ha visitato anche il nuovo atrio centrale del vivaio, incontrando il personale che ha contribuito ai lavori di ampliamento. Il vivaio del Ducato di Cornovaglia era originariamente una cava di ardesia e iniziò come centro di giardinaggio producendo alberi forestali negli anni ’60. Il centro ha iniziato a vendere al pubblico le piante lì coltivate nel 1974 ed è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi vivai nel sud-ovest dell’Inghilterra. Tra l’altro segue pratiche eco-sostenibili che si inseriscono nelle attività green promosse dal Principe del Galles e da suo padre Carlo.

Durante il tour, Will ha anche visitato la Glasshouse che contiene piante da appartamento e il Bumblebee Garden dove vengono coltivati fiori particolari per aumentare la popolazione di api e bombi. Un aspetto che interessa particolarmente Kate, come in genere tutto il giardinaggio. A maggior ragione è sembrato strano che la Principessa non abbia accompagnato suo marito in questo viaggio. L’unica spiegazione plausibile è che gli impegni legati a Wimbledon le abbiano impedito di accompagnare Will in questo tour che tra bambini, giardini e prelibatezze culinarie le sarebbe piaciuto moltissimo.

Fonte: Getty Images

William guadagna 25 milioni all’anno dalla sua tenuta in Cornovaglia

Oppure c’è un’altra motivazione, William ha voluto escludere la moglie dai suoi affari. Infatti, il vivaio fa parte del Ducato di Cornovaglia, la tenuta privata istituita da Re Edoardo III nel 1337 per fornire un reddito all’erede al trono. Da allora la proprietà è passata di generazione in generazione, fino ad arrivare a William che da questi terreni e dalle loro attività ottiene lauti guadagni.

L’attuale Principe del Galles ne è entrato in possesso lo scorso settembre, quando alla morte della Regina Elisabetta, Carlo è diventato Re e ha ceduto a suo figlio il Ducato di Cornovaglia e il suo vivaio. Lo scorso anno ha fruttato ben 25 milioni di dollari. L’intera proprietà coi terreni agricoli e le attività commerciali vale 1,3 miliardi di dollari. E ora che William ha aperto il nuovo ristorante c’è da credere che i profitti aumenteranno ulteriormente. E Kate ne è esclusa.