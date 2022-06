Martha di Norvegia pronta alle nozze: quando presenterà Durek ai Reali d’Europa

La Principessa Martha di Norvegia convolerà a nozze con il compagno Durek Verrett; l’annuncio è stato fatto attraverso il suo profilo Instagram, in cui ha condiviso una meravigliosa foto che li ritrae insieme, con un grandissimo anello di fidanzamento sull’anulare. In un’occasione speciale, la Principessa presenterà Durek ai Reali d’Europa.

Martha di Norvegia, quando e a chi presenterà Durek

Per presentare il suo futuro marito ai Reali d’Europa, Martha di Norvegia ha scelto un’occasione speciale; si tratta della cela di gran gala che si terrà per il diciottesimo compleanno della Principessa Ingrid Alexandra, figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit.

La festa si svolgerà presso le sale del Palazzo Reale di Oslo per festeggiare proprio il compleanno della seconda nella successione al trono. Per l’occasione, saranno presenti i i membri della famiglia reale europea e quale migliore occasione per la Principessa Martha di presentare ufficialmente a tutti il suo compagno e futuro marito Durek Verrett?

Martha di Norvegia e Durek Verrett: la storia d’amore e l’annuncio

Dopo il matrimonio con Ari Behn, scrittore norvegese morto suicida nel 2019 (dopo il divorzio nel 2017) e da cui ha avuto tre figlie, Martha di Norvegia ha ritrovato il sorriso al fianco di Durek Verret, che negli anni ha difeso a spada tratta anche dai media che lo hanno definito un truffatore. Di mestiere, Verrett fa la guida spirituale, e questo non è ben visto da qualcuno.

Ma è stato proprio il suo lavoro a permettergli di incontrare la Principessa che, a seguito del suicidio dell’ex marito, ha sentito il bisogno di trovare una sorta di rifugio nella spiritualità. Inizialmente tra i due c’era un rapporto principalmente lavorativo, ma con il tempo la loro storia d’amore è cresciuta davanti agli occhi di tutti.

Pochi giorni fa, è stata la stessa Martha di Norvegia a pubblicare sul suo profilo Instagram una loro foto con un gigantesco anello di fidanzamento: “Sono così felice di annunciare il fidanzamento con Sciamano Durek, colui che mi fa battere il cuore, colui che mi vede e riconosce in me il mio più grande potenziale, che mi fa ridere e con cui posso essere vulnerabile. L’amore trascende e ci fa crescere. E sono così felice di continuare a crescere con questo bellissimo uomo”, ha così scritto nel lungo messaggio la Principessa.

Martha di Norvegia e il trasferimento in California

Un amore che traspare da ogni parola pubblicata dalla Principessa Martha su Instagram, e non solo nel post che riguarda il fidanzamento. Stima reciproca tra Martha (50 anni) e Durek (47) che presto convoleranno a nozze, nonostante non si conoscano ancora i dettagli sul grande giorno né quando effettivamente celebreranno il loro amore.

Secondo i tabloid norvegesi, però, la Principessa sarebbe pronta per trasferirsi subito dopo le nozze insieme alle sue tre meravigliose figlie. Il luogo sarebbe la California, e il motivo appare piuttosto semplice da comprendere. A quanto pare, la scelta ricadrebbe su questo Stato perché è lo stesso Verrett ad essere nato lì, e per questo per i media norvegesi c’è una grande possibilità che tutta la famiglia dopo le nozze possa trasferirsi.