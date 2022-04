Letizia di Spagna, quando torna in Inghilterra e chi incontrerà

Letizia di Spagna, tre modi per indossare la gonna animalier

Non sono passati molti giorni da quando Letizia di Spagna, insieme al marito Felipe, è atterrata nel Regno Unito per l’evento di commemorazione per il Principe Filippo che si è svolta il 29 marzo 2022 e al quale ha partecipato tutta la Famiglia Reale. La Regina, però, è già pronta per tornare in Inghilterra e questa volta il motivo è ben diverso e di natura culturale, non affettiva. Incontrerà, tra l’altro, un’altra persona coinvolta nell’evento a cui dovrà partecipare.

Letizia di Spagna, perché torna in Inghilterra

Letizia di Spagna tornerà presto nel Regno Unito per un evento di natura culturale che coinvolge anche un membro della Famiglia Reale Inglese.

A pochi giorni dall’evento di commemorazione per il Principe Filippo a un anno dalla sua morte avvenuta lo scorso 9 aprile, la Regina di Spagna volerà nuovamente in Inghilterra per un motivo ben diverso dal precedente: si tratta di un evento importante in cui non sarà affatto sola. Con lei, infatti, ci sarà anche il Principe Carlo. I due Reali saranno presenti all’apertura della Galleria Spagnola che si terrà martedì, e visiteranno la collezione Zurbarán: le dodici tribù d’Israele: Jacob e i suoi figli.

La Galleria Spagnola si trova al castello del vescovo Auckland, nella contea inglese di Durham, a nord-est della regione. Nello specifico, la Spanish Gallery è collocata al centro di Bishop Auckland, all’interno di quella che un tempo era una scuola e che oggi, invece, è la sede della più grande collezione del Regno Unito per le opere d’arte spagnole. Tra le varie esposizioni, anche quelle degli artisti Velázque e El Greco. Attorno alla città di Durham, c’è un progetto per trasformarla in uno dei centri d’arte spagnola più importanti in tutto il mondo: è stata un’idea di Jonathan Ruffer, il quale ha acquistato attorno al 2010 il castello di Auckland in cui adesso è presente la collezione che Letizia di Spagna e il Principe Carlo andranno a visitare il prossimo martedì.

Nonostante l’accoppiata tra la Regina di Spagna e l’erede al trono d’Inghilterra possa sembrare insolita, non è affatto così: già nel 2019, infatti, i due avevano gestito una situazione simile insieme.

Letizia di Spagna in Inghilterra, questa volta da sola?

Il 29 marzo 2022 si è tenuta una messa di ringraziamento per la vita del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, che è venuto a mancare lo scorso 9 aprile. Una cerimonia di commemorazione che si è tenuta presso l’Abbazia di Westminster; un evento importante a cui la Regina Elisabetta teneva particolarmente, poiché nel 2021, causa Covid, il funerale per il Principe fu per i soli parenti stretti e si contava la presenza di una trentina di persone massimo, sedute in modo distanziato tra di loro.

Questa volta, invece, anche Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno partecipato al commovente evento e a pochi giorni da quel viaggio di natura affettiva, per la Regina di Spagna ne arriva un altro che non ha niente a che vedere con la Famiglia. Aprirà, insieme al Principe Carlo, la Galleria Spagnola in Inghilterra, e questa volta con ottime probabilità sarà sola per gestire l’evento culturale.