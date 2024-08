Re Carlo, ultime notizie: la decisione su Harry e Meghan dopo le minacce di Trump

Fonte: IPA Il Principe Harry potrebbe essere espulso dagli Stati Uniti in seguito alle minacce di Trump e suo figlio Eric

Nuovi problemi per Re Carlo con il Principe Harry e Meghan Markle. Recentemente Eric Trump, figlio dell’ex presidente americano Donald Trump, ha attaccato la coppia, parlando addirittura di una possibile espulsione di Harry dagli Stati Uniti. In mezzo a una controversia del genere il sovrano inglese non si è tirato indietro e avrebbe preso una decisione importante circa il futuro del suo secondogenito.

Il figlio di Trump attacca Harry e Meghan

Eric Trump, anche lui uomo d’affari come il padre, ha attaccato duramente Harry e Meghan Markle, arrivando addirittura a definire i due delle “mele marce”. In un’intervista con GB News, Eric ha fatto eco alle dichiarazioni di Donald Trump, che in passato ha minacciato di ritirare il visto americano di Harry a causa delle sue confessioni sull’uso della droga nel suo libro di memorie Spare.

Il Duca di Sussex ha ammesso di aver provato diverse sostanze illegali quando era più giovane, quindi non è stato del tutto onesto quando ha ottenuto il visto di residenza negli Stati Uniti dopo aver abbandonato la royal family e il Regno Unito nel 2020. Per ottenere il visto americano occorre dichiarare se in passato si siano consumate droghe e a tal proposito Donald Trump ha detto di essere furioso con l’amministrazione di Joe Biden per aver “protetto Harry”.

“Non lo proteggerei. Ha tradito la Regina. È imperdonabile. Sarebbe da solo se dipendesse da me”, ha dichiarato qualche tempo fa Donald. Secondo il candidato repubblicano, poi, la famiglia reale è stata “troppo gentile” con Harry dopo “quello che ha fatto”. Trump ha sempre avuto un rapporto cordiale con Elisabetta, che ha incontrato in più di un’occasione.

Il figlio di Trump ha così confermato che se suo padre sarà rieletto nuovamente Presidente degli Stati Uniti, Harry sarà cacciato dal Paese per le sue bugie. Eric ha inoltre precisato che i Duchi di Sussex non sono più i benvenuti in territorio americano e che dovrebbero tornare nel Regno Unito.

Nonostante questo, Eric Trump ha una buona opinione della royal family: “In ogni frutteto si possono trovare mele marce. L’istituzione della famiglia reale è bella e molti americani la ammirano. Questo dovrebbe essere protetto”, ha ribadito per poi aggiungere: “Mia madre (la compianta Ivana Trump, ndr) conosceva molti di loro e aveva un ottimo rapporto con Diana. È un’istituzione sacra”. Come per il padre Donald, anche secondo Eric, Harry e Meghan “hanno tradito” la Corona britannica.

La posizione di Re Carlo III

In mezzo a questa faida mediatica, la posizione di Re Carlo è piuttosto chiara. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di dimettersi dalle funzioni reali nel 2020, il monarca ha mantenuto una posizione ferma. Harry, essendo suo figlio e quinto in linea di successione al trono britannico, può tornare nel Regno Unito ogni volta che lo desidera. Questo ritorno però dovrà avvenire senza Meghan Markle.

Carlo ritiene che Meghan sia la principale responsabile della distanza tra Harry e i suoi parenti. Le accuse di razzismo e le dichiarazioni controverse di Meghan hanno generato cattiva popolarità per la corona. A quanto pare né Carlo né la Regina consorte Camilla, né i Principi di Galles, William e Kate Middleton, desiderano riprendere un rapporto con l’ex attrice.

Questa situazione, dunque, pone un futuro incerto per il Duca e la Duchessa di Sussex. Mentre Harry potrebbe tornare a casa con i suoi figli, Archie e Lilibet, Meghan dovrebbe restare negli Stati Uniti. Questa separazione forzata potrebbe peggiorare ulteriormente il legame di coppia che, a detta di qualcuno, sarebbe complicato da tempo nonostante i due si mostrino sempre piuttosto sorridenti e affiatati.